Зазначається, що Мосбіржа зупинила торги доларом і євро.

США запровадили нові санкції проти Російської Федерації. Під "каток" обмежень цього разу потрапили фізичні та юридичні особи в РФ і третіх країнах, які допомагають підтримувати війну проти України.

"Заходи підвищують ризик вторинних санкцій для іноземних фінансових інститутів, які працюють із російською військовою економікою; обмежують можливості російської військово-промислової бази користуватися деякими американськими послугами в галузі програмного забезпечення та інформаційних технологій", - йдеться в повідомленні Мінфіну США.

При цьому зазначено, що обмеження спрямовані проти більш ніж 300 фізичних і юридичних осіб як у Росії, так і за її межами - зокрема в Азії, на Близькому Сході, в Європі, Африці, Центральній Азії та Карибському басейні.

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До списку санкцій потрапили:

Московська біржа (MOEX);

Національний кліринговий центр (НКЦ);

АТ "Національний розрахунковий депозитарій";

страхова компанія "Согаз";

АТ "Російська національна перестрахувальна компанія".

Крім того, санкційного зазанали:

російські банки з їхніми офісами в Китаї, Індії та інших країнах;

технологічні підприємства, які працюють на ВПК Росії;

транснаціональні мережі, що працюють із російським золотом, сприяють виробництву безпілотників у РФ, а також допомагають обходити санкції.

Також цього разу обмеження торкнулися і турецьких "друзів" Москви, які постачали верстати, інструменти для обробки металу, електронні інтегральні схеми, зварювальне обладнання, безпілотники та інше на десятки мільйонів доларів.

Варто зазначити, що в Росії вже відреагували на нові санкції США. Мосбіржа оголосила про припинення з 13 червня торгів доларами і євро. Водночас у Центробанку РФ заявили, що угоди з доларом і євро продовжать відбуватися на позабіржовому ринку.

Санкції США - останні новини

США погрожують санкціями китайським компаніям, які постачають РФ товари для військових потреб. Європейським компаніям теж зробили відповідне попередження.

Крім того, в ЄС заговорили про введення санкцій проти російського нафтоперевалочного гіганта "Совкомфлот", який був однією з ключових компаній, що допомагали транспортувати російську нафту в умовах західних обмежень. Компанія також надає послуги з розвідки і видобутку на шельфі та морських перевезень скрапленого природного газу.

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