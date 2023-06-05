Комісія заявила, що фірма порушила правила захисту інвесторів, керуючи незареєстрованими біржами, спотворюючи правила торгового контролю та продаючи незареєстровані цінні папери.

Головний регулятор Уолл-стріт, яким є Комісія з цінних паперів і бірж США, звинувачує Binance Holdings Ltd. і її головного виконавчого директора Чанпена Чжао в порушенні правил США щодо цінних паперів, передавши відповідні документи до Федерального суду США.

Як повідомляє Bloomberg, Комісія заявила, що фірма порушила правила захисту інвесторів, керуючи незареєстрованими біржами, спотворюючи правила торгового контролю та продаючи незареєстровані цінні папери.

"На підставі тринадцяти звинувачень ми стверджуємо, що організації Чжао і Binance брали участь у розгалуженій мережі обману, конфліктів інтересів, нерозкриття інформації та навмисного ухилення від закону. Громадськість має остерігатися вкладати будь-які свої важко зароблені активи в ці незаконні платформи", - йдеться в заяві голови SEC Гері Генслера.

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В Twitter Чжао сказав, що його команда розгляне скаргу.

Справа послідувала за березневим позовом від наглядового органу США з деривативів, в якому стверджується, що Binance і Чжао регулярно порушували його правила. У той час біржа і Чжао захищали свої зусилля щодо дотримання вимог і назвали позов комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами невтішним, а також пообіцяли продовжити роботу з регулюючими органами.

SEC протягом декількох місяців з'ясовувала, чи не продавала Binance нелегально цифрові монети, оскільки біржа почала свою роботу в 2017 році. Токен, відомий як BNB, в даний час є одним з найбільших у світі.

Віртуальна валюта може підпадати під компетенцію SEC, якщо інвестори купують її для фінансування компанії або проекту з наміром отримати прибуток від цих зусиль. Це визначення ґрунтується на рішенні Верховного Суду США 1946 року, яке визначає інвестиційні контракти.

Binance і звинувачення у зв'язку з РФ

6 травня 2023 року криптобіржу Binance запідозрили в допомозі РФ. Міністерство юстиції США розслідує, чи використовувалася Binance Holdings Ltd. незаконно, щоб дозволити росіянам обходити санкції США і переводити гроші через найбільшу в світі біржу криптовалют.

5 червня 2023 року стало відомо про те, що найбільша криптобіржа світу, яку запідозрили в допомозі Росії, втрачає ринок. У лютому Binance контролювала 57,5% середньомісячного обсягу світових кріптовалютних бірж. Станом на 5 червня цей показник становив вже 43%.

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