У заяві Binance зазначається, що компанія повністю дотримується всіх американських та міжнародних фінансових санкцій.

Міністерство юстиції США розслідує, чи використовувалася Binance Holdings Ltd. незаконно, щоб дозволити росіянам обходити санкції США і переводити гроші через найбільшу в світі біржу криптовалют.

Як повідомляє Bloomberg, розслідування, яке проводиться відділом національної безпеки Міністерства юстиції, спрямоване на те, щоб з'ясувати, чи порушили посадові особи Binance або компанії антиросійські санкції.

У заяві Binance зазначається, що компанія повністю дотримується всіх американських та міжнародних фінансових санкцій.

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За словами Binance, протоколи компанії "знай свого клієнта" конкурують з будь-якими в традиційній банківській системі, і кожен клієнт має пройти контроль, який включає перевірку країни проживання та особистої ідентифікації.

"Наша політика вимагає абсолютної нетерпимості до подвійної реєстрації, анонімних особистостей і прихованих джерел грошей", - додали в Binance.

Війна в Україні та позиція Binance

8 березня 2022 року криптовалютна біржа Binance заявила про те, що заблокує транзакції з картами Visa і Mastercard в Росії.

22 березня 2022 року найбільша у світі криптобіржа Binance відключила російські банки. Всі оголошення були автоматично закриті системою.

21 квітня 2022 року криптобіржа Binance обмежила доступ для користувачів з Росії.

12 травня 2022 року Binance закрила перекази і виведення грошей для росіян.

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