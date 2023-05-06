Міністерство юстиції США розслідує, чи використовувалася Binance Holdings Ltd. незаконно, щоб дозволити росіянам обходити санкції США і переводити гроші через найбільшу в світі біржу криптовалют.
Як повідомляє Bloomberg, розслідування, яке проводиться відділом національної безпеки Міністерства юстиції, спрямоване на те, щоб з'ясувати, чи порушили посадові особи Binance або компанії антиросійські санкції.
У заяві Binance зазначається, що компанія повністю дотримується всіх американських та міжнародних фінансових санкцій.
За словами Binance, протоколи компанії "знай свого клієнта" конкурують з будь-якими в традиційній банківській системі, і кожен клієнт має пройти контроль, який включає перевірку країни проживання та особистої ідентифікації.
"Наша політика вимагає абсолютної нетерпимості до подвійної реєстрації, анонімних особистостей і прихованих джерел грошей", - додали в Binance.
Війна в Україні та позиція Binance
8 березня 2022 року криптовалютна біржа Binance заявила про те, що заблокує транзакції з картами Visa і Mastercard в Росії.
22 березня 2022 року найбільша у світі криптобіржа Binance відключила російські банки. Всі оголошення були автоматично закриті системою.
21 квітня 2022 року криптобіржа Binance обмежила доступ для користувачів з Росії.
12 травня 2022 року Binance закрила перекази і виведення грошей для росіян.