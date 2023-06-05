У лютому Binance контролювала 57,5% середньомісячного обсягу світових кріптовалютних бірж. Зараз цей показник становить 43%.

Найбільша криптовалютна біржа світу Binance втратила чверть свого ринку.

Як повідомляє Financial Times з посиланням на дослідження CCData, частка компанії на ринку падає протягом декількох місяців на тлі переслідування американським регулятором за можливе порушення федеральних законів.

Як йдеться в матеріалі, в лютому Binance контролювала 57,5% середньомісячного обсягу світових кріптовалютних бірж. Зараз цей показник становить 43%.

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Крім регуляторів, падіння спровокувало також закінчення акції в березні, яка пропонувала клієнтам безкоштовну торгівлю біткоіном без комісії, що сприяло зростанню наприкінці минулого року.

Війна в Україні та Binance

8 березня 2022 року криптовалютна біржа Binance заявила про те, що заблокує транзакції з картами Visa і Mastercard в Росії. Обмеження почали діяти з опівночі 10 березня за московським часом.

22 березня 2022 року найбільша у світі криптобіржа Binance відключила російські банки. Всі оголошення були автоматично закриті системою.

21 квітня 2022 року криптобіржа Binance обмежила доступ для користувачів з Росії.

12 травня 2022 року Binance закрила перекази і виведення грошей для росіян.

6 травня 2023 року криптобіржу Binance запідозрили в допомозі РФ. Мін'юст США почав розслідування. Міністерство юстиції США розслідує, чи використовувалася Binance Holdings Ltd. незаконно, щоб дозволити росіянам обходити санкції США і переводити гроші через найбільшу в світі біржу криптовалют.

Розслідування, яке проводиться відділом національної безпеки Міністерства юстиції, спрямоване на те, щоб з'ясувати, чи порушили посадові особи Binance або компанії антиросійські санкції.

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