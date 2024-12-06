Зарплати чиновників в Україні з початку року зросли на 49%: хто заробляє найбільше

Найнижчі зарплати серед чиновників у працівників Національної служби посередництва та примирення.

Середня зарплата працівників центральних державних органів у жовтні 2024 року складала 57,5 тисяч гривень. Це на 49% більше, аніж станом на початок року(у січні показник середньої зарплати становив 38,6 тис. грн).

Про це свідчать дані Міністерства фінансів щодо оплати праці в державних органах.

Найбільша середня зарплата у працівників Антимонопольного комітету – 113,7 тис. грн в жовтні. Друге місце посідає Міністерство цифрової трансформації з середнім рівнем зарплати 88,5 тис. грн, третє – Державне агентство розвитку туризму (87,7 тис. грн).

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Найнижчі середні зарплати у працівників Державного агентства резерву України (37,5 тис. грн), Державної служби статистики (35,9 тис. грн) та Національної служби посередництва та примирення (31,7 тис. грн).

У Державній митній службі в середньому заробляють 70,3 тис. грн, трохи менше – у Міністерстві економіки (69,1 тис. грн). Майже однакові середні заробітні плати у міністерствах юстиції та фінансів (59,3 та 59,2 тис. грн відповідно).

Зарплати в Україні

Як писав УНІАН, у серпні поточного року середня зарплата чиновників в Україні становила 55,8 тисячі гривень. Із січня оплата праці в державних відомствах тоді зросла на 44,6%.

У жовтні в Мінекономіки повідомляли, що середня зарплата в Україні за рік зросла на 20%. Найбільше українці отримують у таких сферах, як ІТ, маркетинг та фінанси. За даними Держстату, середня зарплата до вирахування податків у другому кварталі зросла до 20964 гривень.

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