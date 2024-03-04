За його словами, ключовими донорами прямої бюджетної підтримки є Євросоюз, США, МВФ, Японія, Канада, а також інші країни G7.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час прес-конференції заявив, що Україна в 2024 році потребує щонайменше 37 млрд доларів фінансової допомоги.

"Загалом за попередні два роки повномасштабної війни ми залучили понад 75 млрд доларів США зовнішньої допомоги. Фактично на потреби безпеки оборони ми витрачаємо виключно внутрішній ресурс", - сказав він.

За його словами, ключовими донорами прямої бюджетної підтримки є Євросоюз, США, МВФ, Японія, Канада, а також інші країни G7.

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"Порядку 37 млрд доларів ми залучили у 2022 році. Більше 42 млрд доларів ми залучили у 2023 році. План на цей рік залучити щонайменше 37 млрд дол. допомоги від наших партнерів", - повідомив Шмигаль.

Він додав, що дефіцит українського бюджету цього року становить понад 20% від ВВП України - 37 млрд дол.

Україна очікує залучити від механізмів Євросоюзу Ukraine Facilities 17,3 млрд дол. Вже в березні Україна очікує перше фінансування ще до ратифікації Ukraine Facilities в обсязі 4,5 млрд євро, щоб перекрити дефіцит бюджету.

За його словами, січень і лютий Україна справлялася внутрішніми силами і запозиченнями, що дозволило пройти ці два місяці "без жодної кризи платежів".

Він також відмітив, що 5,4 млрд дол. цього року має надати МВФ, а наступний транш очікується у другій половині березня в розмірі 900 млн доларів.

"Ми вдячні нашим партнерам. Ми очікуємо на фінансову допомогу від США. Зараз ідуть внутрішні дискусії. Всі ми про них знаємо. Активно працюємо з нашим ключовим партнером, союзником. І думаю, що в наступні періоди будемо мати добрі новини", – сказав прем'єр.

Допомога від США: останні новини

В жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на додаткове фінансування, яке передбачає виділення 60 мільярдів доларів на допомогу Україні.

Через розбіжності між демократами і республіканцями його запит досі не схвалили. Республіканці вимагають посилити кордон США, а потім вже розглядати питання допомоги іншим країнам.

3 березня стало відомо, що Палата представників може проголосувати за виділення допомоги Україні до кінця березня або вже у квітні.

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