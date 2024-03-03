Група конгресменів вважає, що спікер винесе пакет допомоги на голосування попри ризики.

Палата представників може проголосувати за виділення допомоги Україні до кінця березня або вже у квітні, пише CNN.

Спікер Майк Джонсон мав приватні зустрічі з республіканцями, які працюють над новим двопартійним пакетом зовнішньої допомоги, що включає обмеження на кордоні з Мексикою. Голова Комітету у закордонних справах Майкл Маккол "відіграє провідну роль" у спробах доопрацювати його, щоб ухвалити рішення до кінця цього місяця або у квітні.

Зазначається, що спікер не зобов'язався виносити його на голосування, зазначивши, що спочатку треба завершити роботу над законодавством про державне фінансування.

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"Але як тільки цей процес буде завершено до середини березня, республіканські прихильники плану вважають, що він дозволить винести його на голосування - навіть якщо він ризикує отримати негативну реакцію з боку крайніх правих членів Конгресу або навіть проголосувати за його відсторонення від посади спікера", - додають журналісти.

Затримка допомоги від США: останні новини

Нагадаємо, в жовтні миунулого року президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на додаткове фінансування, яке передбачає виділення 60 мільярдів доларів на допомогу Україні.

Його запит досі не схвалили через розбіжності між демократами і республіканцями - останні вимагають посилити кордон Сполучених Штатів Америки, а потім вже розглядати питання допомоги іншим країнам.

Наприкінці лютого Джонсон сказав, що питання виділення допоги Україні розглядатимуть лише після продовження фінансування уряду США.

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