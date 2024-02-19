Американський лідер заявив, що республіканці роблять помилку, виступаючи проти пакету допомоги.

Президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі Спікером Палати представників Майком Джонсоном. Він має намір обговорити законопроект про допомоги Україні.

"Звичайно, я буду радий зустрітися з ним, якщо йому є що сказати", - цитує президента США видання Reuters

Байден, який різко критикував свого ймовірного суперника на виборах Дональда Трампа та інших республіканців за погрози відмовитися від захисту союзників по НАТО, якщо вони не будуть платити за загальну оборону, сказав, що республіканці роблять велику помилку, намагаючись сховатися від загрози Росії, "йдучи від НАТО".

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"Це просто шокує", - сказав він. "Я ніколи не бачив нічого подібного".

Байден висловив сподівання, що смерть лідера російської опозиції Олексія Навального в російській колонії в Заполяр'ї підштовхне республіканців до підтримки допомоги Україні, але сказав: "Я не впевнений, що це щось змінить".

Байден також сказав, що Сполучені Штати розглядають можливість введення додаткових санкцій проти Росії у зв'язку зі смертю Навального.

"У нас вже є санкції, але ми розглядаємо додаткові обмеження", - сказав він.

Допомога Україні від США - останні новини

Через розбіжності між республіканцями і демократами у Вашингтоні вже кілька місяців не можуть схвалити додаткову допомогу Україні.

Після смерті російського опозиціонера Олексія Навального президент Джо Байден закликав продовжити допомогу Україні, зазначивши, що нездатність підтримати країну ніколи не буде забута.

Президент Володимир Зеленський заявив, що все ще розраховує на надання всебічної підтримки з боку США.

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