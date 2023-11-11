Відповідна домовленість відкриває шлях до отримання траншу у сумі близько 900 млн доларів.

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) домовилися на експертному рівні про другий перегляд Програми в рамках Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF). Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"Україна та МВФ домовилися на експертному рівні про другий перегляд Програми в рамках Механізму розширеного фінансування EFF. У Фонді відзначили наш прогрес у виконанні зобов’язань у межах програми та відданість реформам", - заявив очільник уряду.

За словами Шмигаля, ця домовленість відкриває шлях до отримання траншу в сумі близько 900 млн доларів.

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"Очікуємо, що відповідне рішення буде ухвалене Виконавчою радою МВФ найближчими тижнями", - зазначив прем'єр.

Він нагадав, що Програма в рамках Механізму розширеного фінансування МВФ - це чотирирічна програма загальним обсягом 15,6 млрд доларів, яка є важливою для підтримки нашої економічної стабільності та відновлення.

Співпраця України з МВФ - деталі

У березні 2023 року Виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 мільярда доларів для допомоги країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни.

У квітні МВФ опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках нової програми. Тоді ж країна отримала перший транш за новою програмою у 2,7 мільярда доларів.

У липні до держбюджету України надійшов другий транш у розмірі 890 мільйонів доларів.

Наприкінці жовтня Україна виконала ще два структурні маяки, визначені у новій програмі співробітництва з Міжнародним валютним фондом. Кабінет міністрів погодив нових членів наглядової ради "Оператора ГТС України", а безпосередньо "Оператор ГТС" опублікував новий Статут, погоджений з Energy Community.

Місія Міжнародного валютного фонду з метою консультацій та проведення другого перегляду виконання Україною програми Механізм розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) розпочала роботу 6 листопада.

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