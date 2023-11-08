Міжнародний валютний фонд оприлюднив регіональний економічний прогноз.

За підсумками 2023 року зростання ВВП України може скласти від 1 до 3%, що говорить про те, що економіка України почала поступово відновлюватися.

Як ззнчається в регіональному економічному прогнозі Міжнародного валютного фонду, після російського вторгнення, коли економічне зростання впало на 29% у 2022 році, у 2023 році триває поступове економічне відродження.

Попри атаки РФ на інфраструктуру, економіка України почала відроджуватися на початку 2023 року, зростання склало 2,4% поквартального зростання з урахуванням сезонних факторів в першому кварталі, і продовжувала зростати в другому кварталі. У МВФ передбачають загальне зростання в 1-3% протягом 2023 року, з певними ймовірними ризиками.

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Відродження пов'язують з підвищенням стійкості бізнесу і домогосподарств, що супроводжувалося відновленням внутрішнього попиту.

У МВФ відзначили, що середньострокові перспективи залежать від результатів війни, масштабів витрат на відновлення, від повернення мігрантів, структурних реформ і перспектив входження в ЄС.

"Міжнародні резерви перевищили очікування завдяки кращому, ніж очікувалося, платіжному балансу та зменшенню відтоку іноземної валюти. Валові міжнародні резерви перевищили $ 40 мільярдів станом на кінець серпня... Приплив прямих іноземних інвестицій протягом року склав близько $2 мільярдів, а нижче очікуваного відтоку іноземної валюти з банківської системи також допоміг утримати сильні позиції для міжнародних резервів", - наголошується у фінансовому огляді МВФ.

Разом з цим, як наголошується в документі, бюджетний дефіцит погіршився в порівнянні з минулим роком, оскільки великі витрати з лишком компенсували великі надходження. Зростання витрат було зумовлене переважно витратами, пов'язаними з обороною, а зростання податкових надходжень стало можливим в умовах економічного відродження. Існуючий бюджетний дефіцит, як наголошується в доповіді МВФ, фінансується переважно за рахунок зовнішньої фінансової допомоги.

Рада виконавчих директорів МВФ схвалила перший огляд чотирирічної програми розширеного фінансування в червні, що дозволило профінансувати близько $890 мільйонів (за спеціальними правилами запозичення $663,9 мільйона). "У той час, як зростає тиск, пов'язаний з витратами, розробка і виконання бюджету на 2024 рік, з дотриманням фіскальної і боргової стабільності, будуть критично важливими. Персонал МВФ проведе другий огляд і консультації за статтею IV протягом 2023 року", — повідомляється в документі.

Економіка України під час війни

У лютому 2023 року ЄБРР суттєво погіршив прогноз для України і очікував до 1% зростання в цьому році.

Міжнародний валютний фонд у жовтневому огляді світової економіки зазначив, що очікує зростання ВВП України за підсумками 2023 року на рівні 2%, хоча в квітні прогнозував падіння на рівні 3%.

У жовтні 2023 року повідомлялося про те, що економіка продовжує відновлення: у вересні ВВП України зріс на 9%. Позитивну динаміку продемонстрували сфера послуг, харчової промисловості та машинобудування.

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