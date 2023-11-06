Місія працюватиме в гібридному форматі – офлайн та онлайн.

З 6 листопада розпочинає роботу місія Міжнародного валютного фонду з метою консультацій та проведення другого перегляду виконання Україною програми Механізм розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF).

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні з представниками влади України обговорення заходів у контексті другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) та консультацій за Статтею IV Угод МВФ у 2023 році", - йдеться у заяві постійного представника МВФ до України Ваграма Степаняна.

Як повідомили у Національному банку України, місія працюватиме в гібридному форматі – офлайн та онлайн. До складу української команди, яка долучиться до робочих зустрічей безпосередньо у Варшаві та дистанційно з Києва, увійдуть представники НБУ, Міністерства фінансів та інших державних органів та установ.

Відео дня

Зазначається, що під час другого перегляду програми EFF обговорюватиметься стан виконання Україною взятих на себе зобов’язань у межах Меморандуму про економічну та фінансову політику. Йдеться, зокрема, про заходи у сферах податково-бюджетної, монетарної та валютної політики, забезпечення фінансової стабільності, а також структурних реформ для середньо- та довгострокового економічного зростання.

У фокусі зустрічей, зокрема, буде ситуація у фінансовому секторі країни, результати оцінки стійкості банківського сектору, результати переходу до режиму керованої гнучкості курсу.

Крім того, фахівці зупиняться на питанні джерел фінансування дефіциту державного бюджету України, включаючи міжнародну фінансову допомогу та внутрішній борговий ринок.

МВФ та Україна

У березні 2023 року Виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 мільярда доларів для допомоги країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни.

У квітні МВФ опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках нової програми. Тоді ж країна отримала перший транш за новою програмою у 2,7 мільярда доларів.

У липні до держбюджету України надійшов другий транш у розмірі 890 мільйонів доларів.

Наприкінці жовтня Україна виконала ще два структурні маяки, визначені у новій програмі співробітництва з Міжнародним валютним фондом. Кабінет міністрів погодив нових членів наглядової ради "Оператора ГТС України", а безпосередньо "Оператор ГТС" опублікував новий Статут, погоджений з Energy Community.

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