Близько 40% міжнародних компаній вже вирішили покинути РФ або перебувають в процес виходу.

Станом на 18 вересня в Росії продовжують працювати 1410 іноземних компаній. Про це йдеться у відповіді Європейської комісії на запит німецького депутата Європейського парламенту Моріца Кьорнера, передає Deutsche Welle.

До них, зокрема, належать німецька фармацевтична компанія Stada та група компаній Fresenius, спеціалізацією якої є медична техніка та охорона здоров'я. У минулому вони виправдовували свою роботу у Росії необхідністю надання медичної допомоги пересічним громадянам.

Водночас близько 40% міжнародних компаній вирішили покинути РФ або перебувають в процес виходу. Станом на 18 вересня 1225 іноземних компаній згорнули свою діяльність у Росії, а остаточно завершили вихід з російського ринку 275 з них.

Відео дня

Коментуючи відповідь Єврокомісії, Кьорнер заявив, що кожна європейська компанія, яка продовжує отримувати прибуток у Росії, своїми податками на користь російської держави безпосередньо підтримує військову машину російського диктатора Володимира Путіна. На його переконання, ЄС має посилити санкційний режим.

"Діяльність європейських компаній на російському ринку має стати для них економічно невигідною", - наголосив Кьорнер.

Відхід іноземців з російського ринку

У квітні 2023 року Володимир Путін підписав указ, що дозволяє Росії брати під тимчасовий контроль активи компаній або приватних осіб з "недружніх" держав, в тому числі США і їх союзників.

17 липня стало відомо про те, що російська держава підім'яла під себе відразу два світових бренди. "Росімущество" отримало передані 100% "Балтики", включаючи 98,56%, які належали шведській юридичній особі Carlsberg, 0,09% німецькій юрособі Carlsberg і 1,35% ТОВ "Хоппі Юніон". Також в управління РФ відійшли 100% російського бізнесу Danone.

Вас також можуть зацікавити новини: