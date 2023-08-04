Повідомляється, що відтепер економічні заходи можуть бути спрямовані на заборону здійснення фінансових операцій.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, президент РФ Володимир Путін підписав закон про блокування грошових коштів і майна юридичних осіб, що знаходяться під контролем зарубіжних організацій та іноземців, щодо яких Москва застосовує санкції.

Документ опубліковано на офіційному порталі правових актів країни-агресора. Згідно з документом, під "заблокованими особами" маютьсяна увазі іноземні держави та організації, юридичні особи, підконтрольні іноземним державам.

Повідомляється, що відтепер економічні заходи можуть бути спрямовані на заборону здійснення фінансових операцій.

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Після введення Росією санкцій на адресу юросіб їх грошові кошти та майно будуть заблоковані. Дані обмеження можуть застосовуватися в разі "недружніх дій" країн, що загрожують національній безпеці Росії.

Закон набуває чинності через 180 днів після офіційного опублікування.

Війна в Україні та бізнес в РФ

24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, найбагатші люди Росії в сукупності втратили 46,6 млрд доларів. Станом на кінець 2022 року їх втрати наблизилися до 100 млрд дол.

У січні 2023 року Путін повісив "розвиток" окупованої частини України на бізнес РФ. Агресор доручив задіяти кошти великого бізнесу, щоб "профінансувати" анексовані регіони України.

У квітні Путін підписав указ, що дозволяє державі брати під тимчасовий контроль активи компаній або приватних осіб з "недружніх" держав, в тому числі США і їх союзників.

У липні 2023 року Росія підім'яла під себе відразу два світових бренди.

Незабаром Путін віддав племіннику Кадирова відібраний світовий бренд.

Іноземні компанії, які вирішили піти з РФ, опинилися в пастці. Вони побоюються, що втратять всі свої активи.

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