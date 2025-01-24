Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,37 грн, євро – 44,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у пʼятницю, 24 січня, знизився на 10 копійок і становить 42,30 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні також подешевшав на 10 копійок і складає 44,25 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,70 грн, євро – за курсом 43,25 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" в пʼятницю складає 42,37 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 24 січня, залишився на попередньому рівні і складає 44,25 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 24 січня офіційний курс долара на рівні 41,98 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,67 грн за один євро, тобто гривня зросла на 20 копійок.

Курс долара до гривні в банках України 24 січня знизився на 5 копійок і в середньому становить 42,40 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,90 грн за долар.

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