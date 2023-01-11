Цей показник виявився значно меншим за прогноз, зроблений у першій половині року.

Споживча інфляція за підсумками 2022 року становила 26,6%, це менше за ті цифри, які озвучували в першій половині минулого року.

"У грудні 2022 року темпи споживчої інфляції залишилися на рівні попереднього місяця – 0,7% за місяць. Річна інфляція склала 26,6%", - йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства економіки.

Зазначається, що цей показник виявився значно меншим за прогноз, зроблений у першій половині року.

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"Такий відносно невисокий показник споживчої інфляції свідчить про те, що упродовж повномасштабної війни, рівня якої не знала Європа за останні майже вісімдесят років, економіка України вистояла та успішно адаптувалася до функціонування в умовах війни. Попри побоювання щодо розвитку гіперінфляційних процесів та високої ймовірності виходу темпів інфляції за межі 30% за таких форс-мажорних умов, рівень інфляції виявився умовно зіставним із низкою країн Європи", - йдеться в повідомленні.

Економічні прогнози на наступний рік: подробиці

Національний банк прогнозував, що за підсумками 2022 року інфляція в Україні становитиме 31%, а у 2023 році сповільниться до близько 20%.

Світовий банк прогнозує, що зростання світового ВВП становитиме лише 1,7% в нинішньому році, що в двічі менше, ніж прогнозувалося в червні.

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