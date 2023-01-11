Світовий банк прогнозує, що зростання світового ВВП становитиме лише 1,7% в нинішньому році, що в двічі менше, ніж прогнозувалося в червні.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Світовий банк погіршив прогноз на 2023 рік і заявив про можливу рецесію у світовій економіці.

Як повідомляє Bloomberg, Світовий банк прогнозує, що зростання світового ВВП складе всього 1,7% в нинішньому році, що в два рази менше, ніж прогнозувалося в червні. Це буде третій найгірший результат за останні три десятиліття, після скорочень 2009 і 2020 років.

Крім того, Світовий банк погіршив свої оцінки зростання на 2024 рік. Серед основних причин - інфляція та вищі процентні ставки. Крім того, на ситуацію впливають вторгнення РФ в Україну і падіння інвестицій.

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Світовий банк прогнозує, що в країнах з ринком, що формується ВВП на 6% нижче рівня, який очікувався до пандемії коронавіруса.

Війна в Україні та Світовий банк:

16 грудня Світовий банк оголосив про створення багатостороннього трастового фонду для підтримки уряду України у здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення критично важливих потреб держави в нинішніх умовах війни та подальше відновлення країни.

Раніше президент Світового банку Девід Малпасс заявив, що прогнозовані витрати на відновлення України в розмірі 349 мільярдів доларів "значно зростуть". Він також зазначив, що враховуючи очевидне націлювання Росії на електромережі та іншу інфраструктуру, заміна якої буде дорогою, вартість відновлення цих робіт буде величезною.

21 грудня 2022 року Світовий банк схвалив додатковий пакет фінансової допомоги Україні на загальну суму $ 610 мільйонів. Кошти виділять для вирішення термінових потреб у допомозі та відновленні нашої держави.

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