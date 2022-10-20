Основними факторами зростання інфляції залишаються наслідки повномасштабної війни Росії проти України.

Прискорення інфляція в Україні триває і в жовтні, і на кінець року вона досягне близько 30%, але надалі почне сповільнюватися.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

"Споживча інфляція в Україні становила до 24,6% в річному вираженні у вересні, а базова інфляція перевищила 20%. За попередніми оцінками Національного банку, прискорення інфляції триває і в жовтні. Основними факторами зростання інфляції залишаються наслідки повномасштабної війни Росії проти України. Серед них: порушення ланцюгів постачання, руйнування виробництв, скорочення пропозиції товарів і послуг, збільшення витрат бізнесу", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що ще одним проінфляційним фактором був ефект перенесення на ціни коригування офіційного курсу гривні до долара США. Подальше зростання інфляції у світі теж позначалося на цінах в Україні.

"Разом з тим фактична цінова динаміка була очікуваною і навіть трохи нижче липневого прогнозу Національного банку. Фіксація тарифів на житлово-комунальні послуги та насичення внутрішнього ринку паливом поряд зі збереженням його пільгового оподаткування стримували зростання цін", - зазначає регулятор.

Прогнозується, що цього року інфляція досягне близько 30%, але в наступні роки вона має сповільнитися за умови очікуваного зниження ризиків безпеки. Нацбанк очікує, що темпи зростання цін почнуть сповільнюватися з наступного року завдяки поступовому налагодженню логістики та виробництва, зниженню світової інфляції та помірно жорстким монетарним умовам. Цей процес прискориться протягом року, враховуючи очікуване ослаблення ризиків безпеки.

"Останнє сприятиме суттєвому зниженню інфляційних очікувань та ризиків для підприємницької діяльності, зменшенню виробничих витрат, налагодженню логістики, в тому числі через чорноморські порти, та відновленню виробничих потужностей. Все це призведе до подальшого нарощування пропозиції та стабілізації споживчих цін", - йдеться в повідомленні.

Регулятор прогнозує, що інфляція в наступному році сповільниться до 20,8%, а ще через рік – нижче 10%. Швидшому уповільненню інфляції в наступні роки перешкоджатиме насамперед висока вартість енергоносіїв, що спонукатиме до поетапного приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до ринкових рівнів.

Інфляція в умовах війни:

Нацбанк прогнозує інфляцію в понад 30% за підсумками 2022 року.

За даними Держстату, станом на 10 серпня 2022 року, інфляція в Україні в липні становила 0,7%, у річному вимірі – 22,2%.

Споживча інфляція в Україні в липні в річному вираженні, в порівнянні з липнем 2021 року, склала 22,2%.

Інфляція на споживчому ринку в липні в порівнянні з червнем 2022 року, склала 0,7%, з початку року – 18,2%.

Відзначається, що базова інфляція в липні 2022 року, в порівнянні з червнем, склала 1,2%.

Споживча інфляція в Україні в серпні в річному вираженні - порівняно з серпнем 2021 року - склала 23,8%.

8 вересня 2022 року перший заступник міністра економіки Денис Кудін заявив про те, що в Україні змінилися темпи інфляції.

Заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук прогнозував, що в 2023 році інфляція в Україні буде поступово сповільнюватися, але залишатиметься відносно високою – на рівні близько 20%.

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