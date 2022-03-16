Сполучені Штати за 20 днів війни вже надали Україні понад 290 млн доларів на гуманітарну допомогу. Кошти спрямовуються на підтримку українців, які постраждали від російського вторгнення.

Сполучені Штати Америки надають додаткові 186 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні

Про це йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена.

"Сполучені Штати надають понад 186 мільйонів доларів на додаткову гуманітарну допомогу для підтримки внутрішньо переміщених осіб і більше ніж трьох мільйонів біженців, які постраждали від навмисної, неспровокованої і невиправданої війни Росії в Україні", - наголосив Блінкен.

Держсекретар заявив, що США закликають Росію негайно припинити продовження війни проти України, і щоби Росія сприяла безперешкодному гуманітарному доступу в Україні і вільному проходженню для осіб, які прагнуть покинути міста, у яких вони опинились у пастці.

Також він заявив, що доставки гуманітарної допомоги повинні бути дозволені без втручання, а гуманітарні працівники повинні отримати безпечне проходження для доставлення допомоги тим, хто її потребує.

З часу першого вторгнення РФ в Україну у 2014 році США виділили близько 644 мільйони доларів вразливим громадам в регіонах.

Окремо Ентоні Блінкен у своєму Twitter зазначив, що США за 20 днів війни Росії проти України надали нашій країні понад 290 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу.

"США надали близько 293 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу для народу України з 24 лютого. Це дозволяє гуманітарним організаціям підтримувати осіб, які постраждали від жорстокої атаки Росії, а також країни, які великодушно приймають біженців з України", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ розпочала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, зокрема дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни запровадили санкції проти РФ. Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін. Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Світові виробники та бренди почали масово йти з російського кривавого ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати й платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

Вас також можуть зацікавити новини: