Наразі 209 компаній повністю вийшли з РФ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перерахував великі компанії, які досі не залишили російський ринок.

Про це глава МЗС сказав під час онлайн-брифінгу.

Глава МЗС закликав міжнародний бізнес не зупинятися і йти з Росії як з моральних, так і прагматичних міркувань.

Він сказав, що робота в РФ - це удар по репутації. "Ніхто не хоче асоціюватися з воєнними злочинами. По-друге, російська економіка стрімко наближається до краху. Економічна політика уряду Росії стає усе більше непрогнозованою. Компанії намагаються втекти зараз, аби не виймати капітали з-під руїн російської економіки пізніше, і це потрібно робити прямо зараз", - наголосив Кулеба.

Як сказав глава МЗС, за майже три тижні війни президент РФ Володимир Путін фактично зруйнував інвестиційний і бізнес клімат, а також репутацію Росії як бізнес-партнера. "Станом на сьогоднішній ранок 209 компаній повністю вийшли з російського ринку та припинили взаємодію з російськими партнерами", - заявив Кулеба.

При цьому, 378 продовжують працювати або обмежили роботу частково.

Водночас, серед великих компаній, які досі не пішли з Росії, це Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar, Pirelli, Accor, Intercontinental Hotel, Otis Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic, Oriflame, Kimberly-Clark, Koti Retail, Ecco, Salvatore Ferragamo, Philip Morris, PapaJohn's, Kellogg's, Beyer, Citigroup, Societe Generale, UniCredit, Intesa Sanpaolo.

"Я ще раз закликаю їх залишити російський ринок якнайшвидше, а решту урядів та споживачів бойкотувати ці компанії, доки вони не припинять роботу в Росії", - наголосив Кулеба.

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