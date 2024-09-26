США та ЄС близькі до надання Україні $50 мільярдів доларів з активів РФ, - Bloomberg

Очікується, що лідери ЄС обговорять план допомоги на саміті в жовтні.

США повідомили Європейському союзу, що внесуть 20 мільярдів доларів у масштабний пакет допомоги Україні, який очолює G7, якщо блок змінить свій режим антиросійських санкцій.

Як пише Bloomberg, навіть якщо ЄС не внесе зміни до своїх санкцій, США однаково зроблять свій внесок до запланованого пакета допомоги, але в меншому обсязі, за словами людей, знайомих із ходом обговорень у ЄС.

У червні G7 досягла принципової згоди про надання Україні безповоротного кредиту, який буде погашено за рахунок прибутку, отриманого від заморожених активів російського центрального банку на суму близько 280 мільярдів доларів, більша частина яких зберігається в Європі.

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США і ЄС спочатку домовилися про внесення аналогічних сум у розмірі близько 20 мільярдів доларів кожна, поки Вашингтон не зажадав від Європи більш довготривалого режиму санкцій, щоб гарантувати, що ці надприбутки залишаться доступними.

Наразі ЄС коригує свої санкції щодо іммобілізованих активів, щоб вони оновлювалися тільки кожні 36 місяців відповідно до вимоги США.

Угорщина, яка часто затримує або блокує зусилля ЄС щодо підтримки України, запропонувала відкласти ухвалення рішення про іммобілізацію російських активів до виборів у США 5 листопада.

Комісія повідомила країнам-членам, що США можуть приєднатися до ініціативи і після виборів, але додала, що блок має завершити законодавчу роботу, яка також потребує схвалення Європарламенту, до кінця жовтня.

За словами одного зі співрозмовників, очікується, що країни G7 завершать виконання своїх зобов'язань на міністерській зустрічі 25 жовтня. Лідери ЄС мають зустрітися 17-18 жовтня, коли, ймовірно, обговорюватимуть питання про підтримку України.

Передача Україні заморожених активів РФ

Міністр фінансів Канади Христя Фріланд вважає, що глобальний план допомоги Україні у фінансуванні військових зусиль за рахунок російських активів рухається вперед.

"Я дуже впевнена, що Україна почне отримувати гроші найближчими місяцями. На даний момент ми говоримо про технічні моменти", - запевнила вона.

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