Через санкції "Новатек" може зосередитися на будівництві Обського газохімічного комплексу.

Одна з найбільших російських компаній "Новатек", що спеціалізується на видобутку природного газу, змушена згортати найамбітніші проєкти. Причиною такого рішення стали західні санкції проти компанії.

Російське видання "Коммерсант" пише, що йдеться про Мурманськ LNG, який мав стати найбільшим у Росії заводом зі скраплення газу - три лінії по 6,8 млн тонн кожна, і LNG в арктичному порту Сабетта - дві лінії скраплення по 3 млн тонн кожна.

Обидва проєкти заморожені, і коли "Новатек" повернеться до розроблення цих проєктів, невідомо, бо компанія зосередилася на добудові Арктик LNG-2 і налагодженні відвантажень з арктичного заводу.

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Крім того, через санкції "Новатек" може зосередитися на будівництві Обського газохімічного комплексу, де планують виробляти аміак і карбамід для експорту через Північний Льодовитий океан до країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Зазначається, що для експорту карбаміду потрібні балкери льодового класу, але їх будівництво простіше, ніж танкерів-газовозів.

Арктик СПГ-2 - останні новини

Завод "Арктик СПГ 2" почав виробництво в грудні, але санкції США затримали експорт на кілька місяців. Завод почав поставки в серпні за допомогою суден "тіньового флоту", який використовується для обходу обмежень.

Зазначається, що в схемах транспортування помічено судно Pioneer, яке не має страховика, і належить маловідомій індійській компанії. Пізніше стало відомо, що другий танкер зі скрапленим природним газом пришвартувався до експортного терміналу.

9 вересня Bloomberg повідомило, що "Арктик СПГ 2" вперше відправив вантаж в Азію.

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