За словами міністра фінансів Канади, наразі лишились тільки технічні моменти.

Міністр фінансів Канади Христя Фріланд вважає, що глобальний план допомоги Україні у фінансуванні військових зусиль коштом російських активів рухається вперед.

"Я дуже впевнена, що Україна почне отримувати гроші в найближчі місяці. На цей час ми говоримо про технічні моменти", - запевнила вона в інтерв'ю подкасту "Power Play" для Politico.

У Politico нагадали, що після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року країни світу заморозили приблизно 280 млрд доларів російських суверенних активів, наклавши на них санкції. Зокрема Фріланд була головною фігурою, аби переконати союзників піти на такий крок.

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"Цього літа країни G7, включаючи Канаду, США та Японію, нарешті погодили план використання прибутку від заморожених активів для надання Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів для фінансування її військових зусиль. Фріланд також була рушійною силою цього кроку, використовуючи відносини з ключовими світовими гравцями, включаючи міністра фінансів США Джанет Єллен, щоб зробити це можливим", - зауважили у матеріалі.

У виданні підкреслили, що для Фріланд така боротьба є особистою, адже її родовід пов'язаний з Україною, де вона працювала журналісткою під час розпаду СРСР. Тому вона поставила собі за мету заручитися підтримкою у партнерів, аби захистити Україну від РФ.

Також Фріланд розповіла "Power Play", що була однією з небагатьох людей в уряді G7, хто не дивувався тому, що Київ не впав впродовж першого тижня війни.

"У лютому 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, було загальновизнаною істиною, що Київ не встоїть. Можливо, тиждень, можливо, два тижні - три ззовні. Справді розумні військові, справді розумні аналітики були абсолютно впевнені, що так і буде, а я не була. Я дійсно вірила, що український народ має рішучість і соціальну згуртованість, щоб чинити опір і чинити успішний опір. І це те, що ми бачили, як вони роблять", - наголосила політик.

Крім того, канадський міністр підкреслила, що була здивована непохитною позицією Заходу та його союзників.

"Підтримка виявилася глибшою і тривалішою, ніж я побоювалася на початку. Зрештою, українці не просять британців, не просять канадців воювати там і вмирати. Вони роблять це самі... і вони роблять світ безпечнішим", - запевнила Фріланд.

Канада і Україна - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше до Канади прибула група українських пілотів, які пройдуть курс навчання польотам на винищувачах. Зокрема українські пілоти проходитимуть тренування за початковою програмою для пілотів винищувачів. Курс триватиме 6 місяців, впродовж яких передбачено 20 годин "польотів" на симуляторі і 50 годин польотів на реальному літаку.

Також повідомлялось, що Канада передасть Україні 80,840 додаткових ракетних двигунів CRV-7 і 1,300 бойових головок. Відомо, що ці двигуни були зняті з експлуатації і раніше використовувалися Королівськими Канадськими Повітряними силами на бойових літаках CF-18.

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