Ці кошти спрямують на соціальні програми, освіту, медицину.

Кабінет міністрів схвалив рішення про залучення гранту від Сполучених Штатів Америки в розмірі 6 млрд доларів.

"Це кошти, які ми так само спрямуємо на соціальні програми, освіту, медицину. Відповідний грант надійде через Фонд донорів, який адмініструють Міжнародний банк реконструкції та розвитку та Міжнародна асоціація розвитку. Також через цей фонд буде надано грант у розмірі 165 млн доларів від низки європейських країн. Відповідні рішення затвердимо й уповноважимо міністра фінансів на підписання угод про зазначені гранти", - сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Також прем'єр повідомив, що з початку цього року міжнародні партнери вже надали Україні 4,2 млрд доларів.

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Міжнародна фінансова допомога Україні: деталі

Цього року дефіцит державного бюджету України складає близько 38 млрд доларів.

Сьогодні, 10 лютого, Світовий банк оголосив про новий проект вартістю 50 млн доларів, спрямований на ремонт та відновлення транспортної інфраструктури України, що постраждала внаслідок війни.

21 грудня 2022 року Світовий банк схвалив додатковий пакет фінансової допомоги Україні на загальну суму $610 мільйонів. Кошти виділять для вирішення термінових потреб у допомозі та відновленні нашої держави.

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