Транспортна мережа України зазнала значних прямих збитків, які становлять понад 29,9 млрд дол.

Світовий банк оголосив про новий проект вартістю 50 млн доларів, спрямований на ремонт та відновлення транспортної інфраструктури України, яка постраждала внаслідок війни.

Як повідомила прес-служба банку, понад 2 100 сіл, які були деокуповані, стикаються з проблемою порушення транспортних шляхів через війну. Транспортна мережа України зазнала значних прямих збитків, які становлять понад 29,9 млрд дол. Економічна ж шкода від порушення роботи транспорту додатково склала 26,1 млрд дол. станом на 1 червня 2022 року.

"Мета проекту - підтримка надання невідкладної гуманітарної допомоги та відновлення, а також збільшення пропускної спроможності імпортних та експортних коридорів. Грантове фінансування для цього проекту надається в рамках Цільового фонду підтримки, відновлення та реформування України, незабаром очікується надходження додаткового фінансування в розмірі до 535 мільйонів доларів США", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що це друга масштабна підтримувана Світовим банком операція в рамках діяльності з реагування на надзвичайні ситуації, затверджена протягом останніх двох місяців, яка мобілізує ресурси партнерів за допомогою інноваційного рамкового підходу. Перша була затверджена в грудні і зосереджена на відновленні медичної інфраструктури та наданні послуг в секторі охорони здоров'я.

Допомога Україні від Світового банку

16 грудня 2022 року Світовий банк оголосив про створення багатостороннього трастового фонду для підтримки уряду України у здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення критично важливих потреб держави в нинішніх умовах війни та подальше відновлення країни.

Раніше президент Світового банку Девід Малпасс заявив, що прогнозовані витрати на відновлення України в розмірі 349 мільярдів доларів "значно зростуть". Він також зазначив, що враховуючи очевидне націлювання Росії на електромережі та іншу інфраструктуру, заміна якої буде дорогою, вартість відновлення цих робіт буде величезною.

21 грудня 2022 року Світовий банк схвалив додатковий пакет фінансової допомоги Україні на загальну суму $610 мільйонів. Кошти виділять для вирішення термінових потреб у допомозі та відновленні нашої держави.

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