За словами американського лідера, США очолили глобальну коаліцію допомоги Україні й продовжують підтримувати наш народ.

Президент США Джо Байден зазначив, що Штати продовжать підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Про це він заявив під час виступу перед обома палатами Конгресу, повідомляє Голосу Америки.

"Ми єдині в підтримці України. І будемо з вами стільки, скільки буде потрібно", - наголосив він.

Відео дня

За словами американського лідера, США зробили "те, що вміють найкраще за все" - об'єднали НАТО, очолили глобальну коаліцію допомоги Україні й продовжують підтримувати наш народ. Він додав, що війна РФ в Україні та коронавірус спричинили глобальну інфляцію.

"Інфляція – це глобальна проблема, через пандемію і через те, що війна Путіна зруйнувала постачання енергії та продовольства", - зазначив Байден.

Президент США впевнений, що вторгнення Путіна в Україну - це тест, під час якого Америці варто було відповісти на важливі для себе питання.

"Чи ми збережемо наші основні базові принципи? Ми боротимемося з тероризмом? Ми захистимо демократію? Це дуже важливо і для цього необхідно підтримувати світ, припиняючи дії агресора, який загрожує вашій безпеці. І через рік ми знаємо відповідь: так, ми зробимо це. І ми це зробили", - заявив Байден.

Війна в Україні: підтримка США

Нагадаємо, що Україні вдалося розблокувати питання передачі майже всіх необхідних у війні видів озброєння, крім бойових винищувачів і далекобійних ракет.

3 лютого влада США офіційно оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на загальну суму в 2,2 мільярда доларів. До нього увійшли і боєприпаси GLSDB. При цьому строки поставки офіційно озвучені не були.

Раніше Байден пояснив, чому Вашингтон не постачатиме Україні винищувачі F-16. Він вважає, що вони мають залишитися в країні.

Вас також можуть зацікавити новини: