Президент США Джо Байден зазначив, що Штати продовжать підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
Про це він заявив під час виступу перед обома палатами Конгресу, повідомляє Голосу Америки.
"Ми єдині в підтримці України. І будемо з вами стільки, скільки буде потрібно", - наголосив він.
За словами американського лідера, США зробили "те, що вміють найкраще за все" - об'єднали НАТО, очолили глобальну коаліцію допомоги Україні й продовжують підтримувати наш народ. Він додав, що війна РФ в Україні та коронавірус спричинили глобальну інфляцію.
"Інфляція – це глобальна проблема, через пандемію і через те, що війна Путіна зруйнувала постачання енергії та продовольства", - зазначив Байден.
Президент США впевнений, що вторгнення Путіна в Україну - це тест, під час якого Америці варто було відповісти на важливі для себе питання.
"Чи ми збережемо наші основні базові принципи? Ми боротимемося з тероризмом? Ми захистимо демократію? Це дуже важливо і для цього необхідно підтримувати світ, припиняючи дії агресора, який загрожує вашій безпеці. І через рік ми знаємо відповідь: так, ми зробимо це. І ми це зробили", - заявив Байден.
Війна в Україні: підтримка США
Нагадаємо, що Україні вдалося розблокувати питання передачі майже всіх необхідних у війні видів озброєння, крім бойових винищувачів і далекобійних ракет.
3 лютого влада США офіційно оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на загальну суму в 2,2 мільярда доларів. До нього увійшли і боєприпаси GLSDB. При цьому строки поставки офіційно озвучені не були.
Раніше Байден пояснив, чому Вашингтон не постачатиме Україні винищувачі F-16. Він вважає, що вони мають залишитися в країні.