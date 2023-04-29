Із завершенням опалювального сезону кількість субсидіантів буде зменшено.

Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у міжопалювальний сезон будуть зменшені через зменшення витрат на опалення.

Як зявив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі телемарафону, якщо людина отримує субсидію в міжопалювальний сезон, то на опалювальний сезон субсидія надається автоматично. Якщо ні, то тоді потрібно перевірити можливість отримання пільг взимку.

"Із завершенням опалювального сезону кількість субсидіантів буде зменшено. Так само буде меншою і субсидія", - сказав він, додавши, що в теплий період року витрати на комуналку зменшуються.

Відео дня

"Якщо людина не отримує субсидію в міжопалювальний сезон, тоді їй потрібно буде з 1 вересня підійти до відділення Пенсійного фонду, щоб там зробили розрахунок, чи може ця людина в опалювальний сезон розраховувати на отримання субсидій", - зазначив Попенко.

Субсидії під час війни

З 1 лютого 2023 року одержувачі субсидій мають самі пересилати гроші комунальникам за отримані послуги. Це рішення скасувало можливість безготівкової оплати комуналки за рахунок субсидії.

Якщо субсидіант відкрив рахунок в банку, кошти будуть надходити безпосередньо на його карту. Якщо рахунку немає - гроші будуть приходити в "Ощадбанк". Потрібно буде відкрити рахунок в цьому або іншому банку для подальшого перерахування грошей комунальникам. Також гроші за субсидію можна отримати готівкою і перерахувати за комуналку в будь-якому відділенні "Укрпошти".

На кінець лютого в Україні субсидії на житлово-комунальні послуги отримували 2,3 млн домогосподарств.

Вас також можуть зацікавити новини: