У лютому середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги в Україні становить 1 684 грн.

В Україні субсидії на житлово-комунальні послуги зараз отримують 2,3 млн домогосподарств.

Як повідомляється в урядовому Telegram-каналі, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У лютому середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги в Україні становить 1 684 грн. Субсидії отримують 2,3 млн домогосподарств. При цьому уряд не підвищував і не підвищує тарифи на комунальні послуги", - зазначив він.

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За словами Шмигаля, виплати субсидій найбільш вразливим категоріям цього року будуть виплачуватися повною мірою.

Нові правила виплати субсидії

Одержувачі субсидій в Україні з 1 лютого 2023 року мають самі пересилати гроші комунальникам за отримані послуги. Як повідомили в управлінні Пенсійного фонду, це рішення скасувало можливість безготівкової оплати комуналки за рахунок субсидії.

Якщо субсидіант відкрив рахунок в банку, кошти будуть надходити безпосередньо на його карту. Якщо рахунку немає - гроші будуть приходити в "Ощадбанк", і для їх отримання людині потрібно буде прийти у відділення. Потім потрібно буде відкрити рахунок в цьому або іншому банку для подальшого перерахування грошей комунальникам.

Також гроші за субсидію можна буде отримати готівкою і перерахувати за комуналку в будь-якому відділенні "Укрпошти".

Субсидії під час війни

9 липня 2022 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект № 7523 про збільшення видатків державного бюджету на 80,9 млрд гривень. Згідно з прийнятим документом, кошти будуть спрямовані на субсидії на ЖКГ (плюс 3,3 млрд грн); пенсії (плюс 32,3 млрд грн); соцдопомогу (плюс 5,7 млрд грн) та інші витрати.

15 липня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що буде з субсидіями на комуналку для українців.

Компенсація за притулок переселенців під час опалювального періоду була збільшена вдвічі – до 900 грн, підвищення було з 1 жовтня.

7 вересня 2022 року українцям розповіли, чи вплине компенсація за притулок переселенців на субсидію.

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