Після оцінки нерухомого майна сума може зрости до 2 млрд грн.

Суд арештував мільярдні статки групи компаній російської "Татнєфті".

Як повідомляє прес-служба Держбюро розслідувань, у межах кримінального провадження отримано ухвали слідчого судді про накладення арештів на рухоме та нерухоме майно, рахунки та корпоративні права компаній, які засновані російською нафтовою компанією "Татнєфть", яка постачає нафтопродукти для потреб підрозділів міністерства оборони Російської Федерації.

Наразі арештовано 115 об’єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів.

Лише вартість корпоративних прав підприємств та рухомого майна складає близько 400 млн грн. Після оцінки нерухомого майна сума може зрости до 2 млрд грн.

Активи будуть передані Нацагентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Нагадується, що правоохоронці продовжують досудове розслідування за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України щодо фінансування дій, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Як писав УНІАН,н а тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України і пов'язаних з цим санкцій проти країни-агресора, виплати по російським держоблігаціям не прийшли на рахунки іноземних інвесторів до вечора 27 травня.

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