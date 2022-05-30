Мільярдери потрапили під Західні обмеження через війну в Україні.

Два російських олігархи звернулися до суду через санкції Європейського Союзу. До Європейського суду юстиції в Люксембурзі звернулися Михайло Фрідман та Петро Авен.

Про це повідомляє ряд російських ЗМІ.

Авен та Фрідман потрапили під санкції ЄС через повномасштабну війну в Україні. У зв'язку з цим російські олігархи подали позови проти Ради Євросоюзу.

Зазначено, що позов Авена зареєстрували 23 травня, а позов Фрідмана - 24 травня.

Варто відзначити, що Forbes оцінює стан Авена в 4,6 мільярда доларів, а Фрідмана - в 12,9 мільярда доларів.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення.

У зв'язку з цим Європейський Союз ввів санкції проти близького оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна і пропагандистів, у тому числі проти російських олігархів Михайла Фрідмана і Петра Авена.

У квітні стало відомо, що суд заарештувавши активи компаній Фрідмана в "Альфа-Банку" майже на пів мільярда гривень. Олігарх через свій банк намагався легалізувати активи на загальну суму 1,1 мільярда гривень.

Крім того, 6 квітня США ввели санкції проти "Альфа-Банку". У березні Великобританія також ввела санкції проти "Альфа-Банку Росія", але виключила з-під їх дії "Альфа-Банк Україна" як окрему юридичну особу.

Також генеральне казначейство Франції внесло віллу Copab в Сен-Тропе до переліку "заморожених" російських активів в країні.

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