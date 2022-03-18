За ці кошти буде виплачено академічні стипендії 172 тисячам студентів та соціальні стипендії 50 тисячам студентів.

Уряд України та Світовий банк ухвалили рішення про екстрену допомогу для фінансування стипендіальних програм у галузі вищої освіти в розмірі 100 млн доларів.

Як повідомила прес-служба Світового банку в Україні, ці кошти дадуть змогу виплачувати академічні стипендії для 172 тисяч студентів та соціальні стипендії для 50 тисяч студентів.

"Академічні та соціальні стипендії є таким необхідним додатковим джерелом доходу для студентів, особливо для дітей з бідних сімей...Також ці стипендіальні програми допоможуть студентам забезпечити свої основні потреби та послуги, зрештою, сприятимуть продовженню освітньому процесу та покращенню результатів навчання", - сказав регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

У банку наголосили, що це фінансування є частиною пакету допомоги Україні, який у найближчі місяці становитиме 3 млрд доларів.

Як повідомляв УНІАН, попередні збитки через воєнні дії на території України становлять не менш ніж 500 млрд доларів, але й ця сума не є остаточною.

Вас також можуть зацікавити новини: