Загальна сума, мобілізована Світовим банком для України, вже становить понад 925 млн доларів.

Світовий банк оголосив про надання майже 200 млн доларів додаткового та перепрограмованого фінансування на підтримку соціальних послуг в Україні.

Про це повідомляється на сайті банку.

Зазначається, що ця сума додається до 723 млн доларів, мобілізованих для України минулого тижня, з яких 350 млн доларів уже перераховано Україні. Це фінансування є частиною пакету підтримки в розмірі 3 млрд доларів, про виділення якого Україні Група Світового банку оголосила раніше. Україна має отримати ці кошти у найближчі місяці.

Загальна сума, мобілізована Світовим банком для України, наразі становить понад 925 млн доларів.

"Війна, що триває, продовжує завдавати серйозних людських втрат та створює фінансові прогалини, які ставлять під загрозу можливості уразливих верств населення в Україні задовольняти основні потреби. Ця швидка підтримка допоможе подолати ці прогалини під час надзвичайної нестабільності, оскільки ми працюємо над посиленням підтримки України та регіону", - сказав президент Групи Світового банку Девід Малпасс.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд прогнозує скорочення валового внутрішнього продукту України на 10% за підсумками 2022 року через війни з Росією. Також фонд прогнозує зростання інфляції до 19,1%.

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