Проте, за словами міністра фінансів, і ця сума не є остаточною.

Попередні збитки через воєнні дії на території України становлять не менш ніж 500 млрд доларів, але й ця сума не є остаточною.

Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, про це в інтерв'ю для ЗМІ розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Чимало логістичних ланцюжків розірвано повністю, знищено чимало підприємств, а деякі просто не можуть працювати, тому що їхні працівники виїхали. У Міністерстві економіки вважали, що витрати від війни становитимуть від третини до половини ВВП країни. За іншою оцінкою, йдеться про 500 млрд доларів. Проте точну суму можна буде назвати лише після закінчення війни", - підкреслив Марченко.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд прогнозує скорочення валового внутрішнього продукту України на 10% за підсумками 2022 року через війни з Росією. Також фонд прогнозує зростання інфляції до 19,1%.

Радник президента з економічних питань Олег Устенко заявляв, що на відновлення України після війни піде половина російського ВВП.

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