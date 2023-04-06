Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2023 році з 3,3% до 0,5%.
Про це йдеться в оновленому економічному огляді регіону Європи та Центральної Азії від Світового банку.
"За прогнозами, економіка України зросте на 0,5% цього року після стрімкого скорочення на 29,2% у 2022 році, в рік російського вторгнення в країну. Хоча економічний збиток, якого зазнала Україна в результаті вторгнення, величезний, але розблокування українських портів в Чорному морі, відновлення торгівлі зерном, а також істотна підтримка донорів, допомагають підтримувати економічну активність в цьому році", - йдеться в огляді.
При цьому зростання ВВП в 2024 році прогнозується на рівні 3,5%, в 2025 – 6,5%. Інфляція на кінець поточного року може скласти 18%.
Зазначається, що, згідно з останніми оцінками Світового банку, сума, необхідна на відновлення України, наразі зросла до 411 млрд доларів, що більш ніж удвічі перевищує розмір ВВП України у 2021 році.
ВВП України в умовах війни
Проект державного бюджету на 2023 рік передбачав зростання реального ВВП на 4,6%. Законом про держбюджет на 2023 рік передбачено зростання реального ВВП на 3,2%.
16 лютого 2023 року ЄБРР суттєво погіршив прогноз для України. Відповідно до прогнозу на 2023 рік, якщо виходити з того, що бойові дії в Україні залишаться обмеженими нинішньою територією, на якій до війни вироблялося менше 20% ВВП, цілком ймовірно, що реальний обсяг виробництва стабілізується на рівні близько 70% до рівня 2021 року.
"Якщо не відбудеться значних стратегічних змін на місцях, зростання ВВП України в 2024 році, ймовірно, буде млявим, але, принаймні, позитивним", - йдеться в прогнозі.
Фінустанова прогнозує, що в 2024 році українська економіка зросте на 3%.