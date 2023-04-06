При цьому зростання ВВП у 2024 році прогнозується на рівні 3,5%, у 2025 – 6,5%.

Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2023 році з 3,3% до 0,5%.

Про це йдеться в оновленому економічному огляді регіону Європи та Центральної Азії від Світового банку.

"За прогнозами, економіка України зросте на 0,5% цього року після стрімкого скорочення на 29,2% у 2022 році, в рік російського вторгнення в країну. Хоча економічний збиток, якого зазнала Україна в результаті вторгнення, величезний, але розблокування українських портів в Чорному морі, відновлення торгівлі зерном, а також істотна підтримка донорів, допомагають підтримувати економічну активність в цьому році", - йдеться в огляді.

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При цьому зростання ВВП в 2024 році прогнозується на рівні 3,5%, в 2025 – 6,5%. Інфляція на кінець поточного року може скласти 18%.

Зазначається, що, згідно з останніми оцінками Світового банку, сума, необхідна на відновлення України, наразі зросла до 411 млрд доларів, що більш ніж удвічі перевищує розмір ВВП України у 2021 році.

ВВП України в умовах війни

Проект державного бюджету на 2023 рік передбачав зростання реального ВВП на 4,6%. Законом про держбюджет на 2023 рік передбачено зростання реального ВВП на 3,2%.

16 лютого 2023 року ЄБРР суттєво погіршив прогноз для України. Відповідно до прогнозу на 2023 рік, якщо виходити з того, що бойові дії в Україні залишаться обмеженими нинішньою територією, на якій до війни вироблялося менше 20% ВВП, цілком ймовірно, що реальний обсяг виробництва стабілізується на рівні близько 70% до рівня 2021 року.

"Якщо не відбудеться значних стратегічних змін на місцях, зростання ВВП України в 2024 році, ймовірно, буде млявим, але, принаймні, позитивним", - йдеться в прогнозі.

Фінустанова прогнозує, що в 2024 році українська економіка зросте на 3%.

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