Фінустанова прогнозує, що в 2024 році українська економіка зросте на 3%

Європейський банк реконструкції та розвитку суттєво погіршив прогноз зростання ВВП України в 2023 році.

Як зазначається у звіті "Регіональні економічні перспективи", прогноз для України змінено до 1% у 2023 році.

Як йдеться в повідомленні, ЄБРР прогнозує зростання ВВП України на 1% в цьому році в порівнянні з 8%, про які повідомлялося у вересні минулого року.

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Згідно з прогнозом на 2023 рік, якщо виходити з того, що бойові дії в Україні залишаться обмеженими нинішньою територією, на якій до війни вироблялося менше 20% ВВП, цілком ймовірно, що реальний обсяг виробництва стабілізується на рівні близько 70% до рівня 2021 року.

"Якщо не відбудеться значних стратегічних змін на місцях, зростання ВВП України в 2024 році, ймовірно, буде млявим, але, принаймні, позитивним", - йдеться в прогнозі.

Фінустанова прогнозує, що в 2024 році українська економіка зросте на 3%.

В цілому, ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП ринків Європи, Кавказу, Центральної Азії та півночі Африки, на 2023 рік до 2,1% з очікуваних у вересні минулого року 3%. У 2024 році очікується, що темпи зростання економіки прискоряться до 3,3%.

Війна в Україні та ВВП

27 квітня 2022 року прем'єр Шмигаль озвучив прогноз з приводу ВВП України.

У березні 2022 року аналітики ЄБРР прогнозували скорочення економіки України на 20%.

10 травня 2022 року ЄБРР погіршив прогноз падіння економіки України у 2022 році. У ЄБРР прогнозували, що економіка України може скоротитися на 30%, економіка РФ на тлі міжнародних санкцій – на 10%.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України у другому кварталі 2022 року знизився на 37,2% порівняно з другим кварталом 2021 року.

За даними Національного банку, економіка України скоротиться на третину у 2022 році, але за умови розблокування чорноморських портів повернеться до зростання у 2023-2024 роках.

Проект державного бюджету на 2023 рік передбачає зростання реального ВВП на 4,6%.

28 вересня 2022 року Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив свій прогноз зростання економіки України у 2023 році з 25% до 8%.

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