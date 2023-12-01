Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,98 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 1 грудня, залишився на попередньому рівні – 37,35 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 41,00 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,85 грн, євро - за курсом 40,00 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 34 копійки – до 41,32 грн.

Курс валют в Україні

Готівковий курс долара до гривні в банках України сьогодні, 1 грудня, подешевшав на 10 копійок – до 37,60 грн за долар в середньому. Курс євро щодо гривні сьогодні подешевшав на 12 копійок і становить 41,00 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подешевшав на 11 копійок і становить 37,44 грн/дол. (продати долар можна за 37,15 грн). Євро також знизився в ціні – на 15 копійок до 40,85 грн/євро (курс продажу – 40,44 грн/євро).

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН зазначив, що серед чинників, які впродовж 4-10 грудня впливатимуть на валютний ринок, варто виокремити співвідношення попиту та пропозиції на валюту, частоту та обсяги валютних інтервенцій НБУ, а також обсяги валюти, які регулятор може "спалити" на міжбанку, наситивши попит.

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