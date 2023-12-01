Продати долар можна в середньому за курсом 37,15 грн, євро – 40,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України сьогодні, 1 грудня, подешевшав на 10 копійок – до 37,60 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,15 грн за долар.

Курс євро щодо гривні сьогодні подешевшав на 12 копійок і становить 41,00 грн за євро. Продати євро можна в середньому за курсом 40,50 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подешевшав на 11 копійок і становить 37,44 грн/дол. (продати долар можна за 37,15 грн). Євро також знизився в ціні – на 15 копійок до 40,85 грн/євро (курс продажу – 40,44 грн/євро).

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Курс валют в Україні

Національний банк України на п’ятницю, 1 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 36,35 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 3 копійки порівняно з попереднім показником. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 39,72 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 24 копійки порівняно з сьогоднішнім курсом.

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, наразі відсутні підстави для якихось глобальних чи неочікуваних змін валютного курсу, і наступного тижня курсовий коридор на готівковому ринку очікується на рівні 37-38 грн/дол. та 39-41 грн/євро.

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