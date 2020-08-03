Прибрати "Делфі". Хто заробить на евакуації танкера з одеського пляжу

Історія підйому танкера «Делфі», який вже вісім місяців муляє око на одеському пляжі «Дельфін», чим далі, тим цікавіша. Аварія, коли судно внаслідок сильного шторму прибило до одеського узбережжя й викинуло на мілину, сталася ще у листопаді минулого року. Скоро рік, як «Делфі» лежить у воді й заливає курортні пляжі Одеси нафтопродуктами. В державній екологічній інспекції Одеської області «Грошам» розповіли, що фіксують нові плями майже щодня.

Через карантин та несприятливі погодні умови, роботи з підняття танкеру розпочалися із запізненням. Але після перших спроб власника, евакуйовувати «Делфі»… заборонили.

«Ми зробили практично 80% роботи з готовності до того, щоб прибрати судно. І 90% роботи, щоб судно розвернути і поставити на плав. А нас просто відсторонили», - розповідає «Грошам» Дмитро Євдокимов, представник компанії-підрядника.

Виявляється, це рішення адміністрації Одеського порту, яка встановила для власника чіткі терміни і з якими він начебто не впорався.

«Остаточний строк на виконання робіт підрядної організації та представником судновласника був вичерпаний 20 липня», - підкреслює голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

«На даний час повноваження на підйом танкера передано державі. ДП АМПУ буде займатися проведенням відкритих торгів, а після цього визначенням, хто саме буде саме цей танкер», - розповідає представник Державної екологічної інспекції в Одеській області Віталій Караулов.

Тепер ситуацію з «Делфі» під «особистий контроль» взяли місцеві чиновники. «21 липня право виникло у АМПУ і, зрозуміло, зважаючи на пляжний сезон, гостей в Одесі, самої громади Одеси, АМПУ вже доводиться вирівнювати цю ситуацію», - каже в.о. Голови ДП «Адміністрація морських портів України» Олександр Голодницький.

Вирівнювати її вони взялись, звичайно, не просто так. «23 липня ми оголосили, одеський філіал АМПУ оголосив відкриті торги», - додає Голодницький.

Торги на послуги з підйому «Делфі» вирахували на суму в майже 25 мільйонів гривень!

Це при тому, що собівартість робіт, яку вже прорахував і заплатив судновласник, майже в десять разів нижча!

«Підйом цього судна коштує набагато дешевше. Наша компанія вклалася б в критерії п’ятсот тисяч – один мільйон гривень», - переконує керівник робіт із підйому танкера «Делфі» Дмитро Євдокімов.

Тож звідки такі захмарні цифри в публічних торгах, які, в кінцевому рахунку, доведеться заплатити власнику танкера? Адже, за словами представника компанії-судновласника Юрія Голікова, всі витрати ляжуть на компанію: «Нам ці гроші доведеться відшкодовувати. А немає такої суми, щоб витратити 24,6 млн гривень».

Цікава деталь - замовником торгів виступає Одеський порт, який і заборонив судновласнику підіймати танкер через начебто порушення термінів.

«Згідно з інсайдерською інформацією, називають вже й суму відкату з цих 25 млн гривень. Не менше половини», - розповідає «Грошам» експерт портової галузі Олександр Захаров.

За словами експертів, щоб пройти тендер за спрощеною процедурою, керівництво області навіть оголосило в Одесі техногенну катастрофу. І цим усім, за інформацією джерел «Грошей», керував голова Одеської обласної адміністрації Максим Куций.

Ми попросили Максима Куцого у запиті прокоментувати ситуацію з «Делфі», однак у відповіді нам відмовили.

А поки чиновники намагаються провернути скандальні торги, власники танкера «Делфі» просять президента Володимира Зеленського втрутитися у ситуацію і допомогти завершити підйом судна самостійно.

Олена Вдовиченко