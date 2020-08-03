Прибрати "Делфі". Хто заробить на евакуації танкера з одеського пляжу
Непідйомний "Делфі" обростає справжнім корупційним скандалом. Хто забороняє судновласникам підняти танкер з одеського пляжу? Чому на евакуацію приватного судна оголошують державний тендер, за державні гроші? І хто з місцевих чиновників, прикриваючись техногенною катастрофою, хоче заробити на цьому мільйони?
Історія підйому танкера «Делфі», який вже вісім місяців муляє око на одеському пляжі «Дельфін», чим далі, тим цікавіша. Аварія, коли судно внаслідок сильного шторму прибило до одеського узбережжя й викинуло на мілину, сталася ще у листопаді минулого року. Скоро рік, як «Делфі» лежить у воді й заливає курортні пляжі Одеси нафтопродуктами. В державній екологічній інспекції Одеської області «Грошам» розповіли, що фіксують нові плями майже щодня.
Через карантин та несприятливі погодні умови, роботи з підняття танкеру розпочалися із запізненням. Але після перших спроб власника, евакуйовувати «Делфі»… заборонили.
«Ми зробили практично 80% роботи з готовності до того, щоб прибрати судно. І 90% роботи, щоб судно розвернути і поставити на плав. А нас просто відсторонили», - розповідає «Грошам» Дмитро Євдокимов, представник компанії-підрядника.
Виявляється, це рішення адміністрації Одеського порту, яка встановила для власника чіткі терміни і з якими він начебто не впорався.
«Остаточний строк на виконання робіт підрядної організації та представником судновласника був вичерпаний 20 липня», - підкреслює голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.
«На даний час повноваження на підйом танкера передано державі. ДП АМПУ буде займатися проведенням відкритих торгів, а після цього визначенням, хто саме буде саме цей танкер», - розповідає представник Державної екологічної інспекції в Одеській області Віталій Караулов.
Тепер ситуацію з «Делфі» під «особистий контроль» взяли місцеві чиновники. «21 липня право виникло у АМПУ і, зрозуміло, зважаючи на пляжний сезон, гостей в Одесі, самої громади Одеси, АМПУ вже доводиться вирівнювати цю ситуацію», - каже в.о. Голови ДП «Адміністрація морських портів України» Олександр Голодницький.
Вирівнювати її вони взялись, звичайно, не просто так. «23 липня ми оголосили, одеський філіал АМПУ оголосив відкриті торги», - додає Голодницький.
Торги на послуги з підйому «Делфі» вирахували на суму в майже 25 мільйонів гривень!
Це при тому, що собівартість робіт, яку вже прорахував і заплатив судновласник, майже в десять разів нижча!
«Підйом цього судна коштує набагато дешевше. Наша компанія вклалася б в критерії п’ятсот тисяч – один мільйон гривень», - переконує керівник робіт із підйому танкера «Делфі» Дмитро Євдокімов.
Тож звідки такі захмарні цифри в публічних торгах, які, в кінцевому рахунку, доведеться заплатити власнику танкера? Адже, за словами представника компанії-судновласника Юрія Голікова, всі витрати ляжуть на компанію: «Нам ці гроші доведеться відшкодовувати. А немає такої суми, щоб витратити 24,6 млн гривень».
Цікава деталь - замовником торгів виступає Одеський порт, який і заборонив судновласнику підіймати танкер через начебто порушення термінів.
«Згідно з інсайдерською інформацією, називають вже й суму відкату з цих 25 млн гривень. Не менше половини», - розповідає «Грошам» експерт портової галузі Олександр Захаров.
За словами експертів, щоб пройти тендер за спрощеною процедурою, керівництво області навіть оголосило в Одесі техногенну катастрофу. І цим усім, за інформацією джерел «Грошей», керував голова Одеської обласної адміністрації Максим Куций.
Ми попросили Максима Куцого у запиті прокоментувати ситуацію з «Делфі», однак у відповіді нам відмовили.
А поки чиновники намагаються провернути скандальні торги, власники танкера «Делфі» просять президента Володимира Зеленського втрутитися у ситуацію і допомогти завершити підйом судна самостійно.
Олена Вдовиченко