Зростання тарифів нівелювалося зміцненням курсу гривні та гальмуванням зростання цін на продовольство.

Підвищення тарифів на електроенергію в червні було більшим, ніж очікував Національний банк, проте це не вплинуло на подальше уповільнення інфляції.

Згідно з макроекономічним та монетарним оглядом регулятора, зміцнення гривні на готівковому валютному ринку, дія чинників пропозиції продовольства, а також поліпшення інфляційних та курсових очікувань сприяли сповільненню темпів інфляції. За оцінками НБУ, ці фактори все ж переважили ефекти від підвищення тарифів на електроенергію.

Зазначається, що надалі повільніше дорожчали продовольчі товари, зокрема завдяки послабленню тиску з боку витрат на сировину та пальне, відновленню виробничих та логістичних ланцюгів.

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Так, зниження експортних цін, а також обмеження транзиту продовольства через сусідні країни ЄС, зумовили сповільнення подорожчання молочних продуктів та соняшникової олії. Крім цього, у червні тривало зменшення цін на крупи та борошно через низькі експортні ціни та достатні для забезпечення внутрішніх потреб запаси зернових.

"Пригальмувало й зростання цін на тепличні овочі, переважно за рахунок розширення пропозиції. Цей же чинник зумовив зниження цін на яйця за місяць, хоча річні темпи зростання залишилися високими через ефекти бази порівняння та збільшення експорту", - йдеться у документі.

Також зазначається, що у червні тривало зниження цін на пальне завдяки наявності значних запасів, зниження світових цін на нафту, посилення конкуренції та високої бази порівняння. Натомість у червні було підвищено тарифи на електроенергію для домогосподарств, дещо більше, ніж очікував НБУ, що однак не завадило подальшому зниженню інфляції.

Інфляція в Україні

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, у травні інфляція сповільнилась до 15,3%. Національний банк очікує, що зниження інфляції в Україні триватиме надалі, хоча й помірнішими темпами.

Кабінет міністрів з 1 червня підвищив тариф на електричну енергію для населення майже вдвічі, до рівня 2,64 грн за кв-год. До цього в Україні діяв тариф 1,44 грн за споживання до 250 кВт-год та 1,68 грн за споживання більше цього обсягу.

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