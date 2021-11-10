Сам Кук цікавився криптовалютами, але попередив, що не любить давати поради, у що інвестувати.

Гендиректор американської компанії Apple Тім Кук зізнався, що особисто володіє криптовалютою.

Про це Кук заявив на прес-конференції DealBook, відповідаючи на запитання, чи інвестує він у біткоїн або етеріум, цитує CNBC.

"Так. Я думаю, що розумно володіти нею (криптовалютою – УНІАН) як частиною диверсифікаційного портфелю. До речі, я нікому не даю порад щодо інвестицій", – сказав Кук.

Гендиректор Apple уточнив, що впродовж певного часу цікавився криптовалютою і досліджував цю тему, проте вкладати гроші Apple у неї не збирається.

Читайте такожДолар пішов вгору: курс валют на середу, 10 листопада"Я б не став інвестувати у криптовалюту не тому, що не став вкладати кошти, а тому, що не вважаю, що люди купують акції Apple, аби отримати доступ до криптовалюти", – зазначив гендиректор компанії.

Крім того, компанія не має намір приймати криптовалюту як засіб оплати для продуктів Apple.

Якщо Apple і надаватиме послуги чи продукти, пов’язані з криптовалютою, то це станеться нескоро. Сам Кук зазначив, що хоча компанія вивчає технології криптовалюти, "це не те, що ми плануємо робити найближчим часом".

Bitcoin побив історичний максимум

Біткоїн досяг рекордного піку та виріс до 68 564 доларів у денних торгах 9 листопада. Показник виріс більш ніж удвоє з червня і переважив долар майже на 70% з початку жовтня.

Тоді як за добу курс головної криптовалюти світу виріс майже на 5% і на 12% за останній тиждень. Крипторинок зараз оцінюється у 1,3 трильйона доларів.

Автор: Яна Ставська