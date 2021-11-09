У вересні після двох місяців сильного зростання біткоїн дещо здешевів – сумарно майже на 35%.

Біткоїн досяг рекордного піку та виріс до 68 564 доларів у денних торгах 9 листопада.

Про це повідомляє Reuters та вказують дані CoinMarketCap.

Показник виріс більш ніж удвоє з червня і переважив долар майже на 70% з початку жовтня.

Тоді як за добу курс головної криптовалюти світу виріс майже на 5% і на 12% за останній тиждень.

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Однією з причин зростання біткоїна називають бажання інвесторів пом’якшити інфляційні ризики.

Ринковий імпульс набирає розмаху з моменту запуску минулого місяця ф’ючерського біржового фонду біткоїнів у США, що підвищило очікування прибутку за рахунок потоків.

За даними CoinShares, цього року притік у продукти й фонди біткоїнів досяг рекордних 6,4 мільярда доларів, а минулого тижня склав 95 мільйонів доларів.

Що передувало

У вересні після двох місяців сильного зростання біткоїн дещо здешевів – сумарно майже на 35%. Після досягнення квітневого рекорду криптовалюта не змогла закріпитися на цьому рівні, і у травні втратила майже третину своєї вартості – тоді ціна на неї впала до 37,3 тисячі доларів з 57,7 тисячі.

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Автор: Яна Ставська