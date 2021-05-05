Проект вже отримав підтримку Єврокомісії, Європейського центрального банку, а також фінансових регуляторів єврозони.

Європейські банки захотіли створити платіжний сервіс, який складе конкуренцію американським платіжним системам PayPal, Mastercard, Visa, Google і Apple.

Понад 30 найбільших європейських банків і компаній, що займаються обробкою кредитних карт, намагаються створити платіжного гіганта, здатного зруйнувати "олігополію", у якій домінують компанії із США, пише НВ із посиланням на Financial Times.

"Ідея полягає в тому, щоб створити Європейського чемпіона з платежів, який зможе протистояти PayPal, Mastercard, Visa, Google і Apple", - заявив глава Європейської платіжної ініціативи Йоахім Шмальцль.

Відзначається, що серед учасників проекту - банки та еквайри Deutsche Bank, BNP Paribas, ING, UniCredit і Santander. Зараз вони обробляють більш ніж половину всіх платежів у Європі.

Як пише FT, карткові платежі в Європі переважно обробляють компанії зі США. За даними EuroCommerce, чотири з п'яти транзакцій в Європі обробляються платіжними системами Mastercard і Visa.

Команда Європейської платіжної ініціативи працює в Брюсселі вже дев'ять місяців і планує до вересня розробити план загальноєвропейської платіжної системи.

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У проект вже інвестували перші 30 млн євро. За словами Шмальцля, восени спонсори консорціуму вирішать, чи просуватимуть вони ідею загальноєвропейської платіжної системи. У разі підтримки цього проекту йому буде потрібно кілька мільярдів євро інвестицій.

Проект вже отримав підтримку Єврокомісії, Європейського центрального банку, а також фінансових регуляторів єврозони.

Передбачається, що перші реальні сервіси, як наприклад система електронних платежів між споживачами в реальному часі - можуть з'явитися на початку 2022 року. Ширші платіжні інструменти можуть з'явитися в другій половині наступного року.

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Автор: Олександр Топчій