Залишок коштів за деякими бюджетними програмами спрямують на підтримку громадян та українських виробників.

Кошти для програми "Зимової підтримки", яка передбачає виплату тисячі гривень всім українцям, будьть взяті із залишків грошей з Фонду соцстрахування на випадок безробіття. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко під час прес-конференції.

"Ці кошти сформувалися у Фонді соцстрахування на випадок безробіття. Враховуючи залишки, які були сформовані ще в 2023 році і також в 2024, ці залишки планувалося використати на певні програми Мінекономіки, які в тому числі мають підтримувати економічну активність, інвестиційні програми", - сказав міністр.

Він зазначив, що за деякими програмами сформувався певний залишок коштів в кінці цього року, які було вирішено спрямувати на підвищення споживчого попиту та підтримку вітчизняного виробника.

Відео дня

"Я вважаю, що це дозволить вирішити питання, яке було поставлене, з точки зору забезпечення потреб найбільш вразливих категорій громадян в зимовий період, коли у нас є проблеми з постачанням електрики", - сказав Марченко.

На думку міністра, ця ініціатива не матиме суттєвого фіскального ефекту, а позитивний економічний ефект очікується. Очільник Мінфіну наголосив:

"У нас були приклади програм під час ковіду, "єПідтримка", ці кошти спрямовувалися також на підтримку вітчизняного виробника і дали певний позитивний ефект. Програма тимчасова, буде діяти лише на період опалювального сезону. Я підкреслюю, що жодних намірів інших немає, вона має на меті підтримати найменш захищені категорії громадян".

Також Марченко зазначив, що уряд інформує міжнародних партнерів щодо подібних ініціатив.

"Коли ми спілкуємося з міжнародними партнерами, то попереджаємо про всі ініціативи: "Вона для нас прийнятна, ось джерела". Це притомна і професійна розмова. Ніхто ніяких сюрпризів не робить. Якби були сюрпризи, то була б недовіра", - сказав міністр.

"Зимова підтримка" – що відомо

Наприкінці жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що він доручив Кабінету міністрів запровадити з 1 грудня нову програму, відповідно до якої кожен українець отримає 1000 гривень. Гроші можна буде витратити на оплату комунальних послуг, квитків "Укрзалізниці", українських лікарських засобів, книжок та культурних послуг, а також на донати ЗСУ.

Кабінет міністрів визначив порядок подачі заявки на отримання "зимової підтримки" у розмірі тисячі гривень. Зокрема, заявку на отримання допомоги у розмірі 1000 гривень можна буде подати через "Дію" протягом грудня 2024 - лютого 2025 року. Один з батьків, а також один з опікунів, піклувальників, законних представників малолітніх, неповнолітніх осіб мають право на отримання одноразової грошової допомоги за кожного із дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: