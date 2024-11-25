Заявку на отримання допомоги можна буде подати протягом грудня – лютого.

Кабінет міністрів визначив порядок подачі заявки на отримання "зимової підтримки" у розмірі тисячі гривень. Відповідний механізм опубліковано у постанові №1330 на урядовому порталі.

Згідно з текстом документу, допомога надається одноразово фізичній особі за її бажанням, якщо їй станом на 1 грудня виповнилося 18 років. Для отримання допомоги необхідно мати реєстраційний номер облікової картки платника податків та на момент подачі заявки перебувати на території України, крім тимчасово окупованої території.

"Заявка на отримання допомоги у розмірі 1000 гривень може бути подана протягом грудня 2024 - лютого 2025 року. Один з батьків, а також один з опікунів, піклувальників, законних представників малолітніх, неповнолітніх осіб мають право на отримання одноразової грошової допомоги за кожного із дітей", - сказано у постанові.

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Що потрібно для заявки на отримання допомоги:

мати реєстраційний номер облікової картки платника податків;

установити мобільний додаток "Дія" та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію з підтвердженням перебування на території України;

обрати у додатку "Дія" послугу "Зимова підтримка" та подати заявку на отримання допомоги;

у разі відсутності спеціального рахунка для зарахування кешбеку відкрити такий рахунок.

Зазначається, що у разі наявності в отримувача допомоги дітей подання заявки через "Дію" можливе лише за наявності електронного відображення актового запису про їх народження. При поданні заявки одним з батьків на кожного з дітей формується окрема заявка.

При цьому пенсіонери віком старше 60 років та особи з інвалідністю 1 та 2 групи, які отримують пенсію чи соціальну допомогу через АТ "Укрпошту", зможуть отримати тисячу гривень також через "Укрпошту".

Отримані в рамках програми підтримки кошти можуть бути використані до 31 грудня 2025 року.

Тисяча Зеленського – головні новини

25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував виплату тисячі гривень кожному українцю.

15 листопада уряд ухвалив порядок реалізації проекту з виплати тисячі гривень кожному українцю з 1 грудня. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, програма стосується не лише дорослих, але й дітей, і один із батьків зможе замовити виплату для своєї дитини.

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що Мінціифри на 1 грудня готує запуск масштабної послуги із зимової підтримки через застосунок "Дія", і це буде "наймасштабніша, напевно, найпопулярніша послуга, яку ми запускали за останні роки".

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