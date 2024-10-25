Її можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів запровадити з 1 грудня нову програму, відповідно до якої кожен українець отримає 1000 гривень.

У вечірньому зверненні до українців він сказав, що це стане є-підтримкою для дорослих та дітей. За його словами, гроші можна буде витратити на оплату українських товарів, комунальних послуг, квитків "Укрзалізниці", українських лікарських засобів, книжок та культурних послуг:

"Можна донатити на військових - волонтерам, на дрони. Усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей".

Фінансова допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Верховна Рада України ухвалила законопроект, який передбачає рекордне підвищення податків.

Відео дня

Днями стало відомо, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні у кредит 20 мільярдів доларів. Ці гроші мають піти на фінансову та військову підтримку країни.

Також нагадаємо, що цього місяці Світовий банк схвалив створення спеціального фонду для підтримки України. Це допоможе G7 виконати обіцянку предати Україні до 50 мільярдів доларів вже до кінця року.

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