"Тисяча Зеленського" від шахраїв: як убезпечити свої кревні від лап аферистів

Ще до того, як українці почали отримувати обіцяні президентом Володимиром Зеленським 1000 гривень за вакцинацію від коронавірусу, нову ідею почали використовувати шахраї. Вони розсилають громадянам повідомлення з проханням "зареєструватися" та "отримати" гроші на карту, проте після цього жертви залишаються без якоїсь суми. Як же не потрапити на нові схеми шахрайства та маніпуляцій?

В Україні почали з’являтися нові та посилюватися вже відомі шахрайські схеми спустошення банківських рахунків громадян, жертвою яких може стати кожен, хто втратив пильність.

"Новинкою" останніх днів стала розсилка повідомлень з проханням пройти обов’язкову реєстрацію для отримання державної допомоги у розмірі 1000 гривень. Це сталося після того, як президент України Володимир Зеленський пообіцяв виплату цієї суми вакцинованим громадянам.

Механізм отримання виплати ще до кінця не визначений, особливо для тих, хто немає смартфона. Користуючись такою нагодою, аферисти активізувалися та почали ловити на гачок довірливих українців.

За офіційною інформацією, розрахунок з громадянами планують почати з 19 грудня 2021 року спочатку серед тих, хто має встановлений додаток "Дія" на телефоні. І цю суму у безготівковій формі можна буде витратити на культуру, спорт та туризм всередині країни.

Якщо хтось телефонує і пропонує виплатити зазначену суму особисто на банківську картку раніше, прохаючи назвати її реквізити, то це - шахрай.

"Я прошу людей, у кого рідні й близькі старенькі, попередьте, щоб жодним чином не повідомляли номер картки й три останніх цифри на звороті. Це новий вид шахрайства. Ще гривні ніхто не отримував, але Зеленський дав шалений поштовх для шахраїв всіх мастей, для нового "лохотрону" для українців", - попередив юрист Сергій Войтенко.

Існує також багато інших способів шахрайства, схожих за своєю суттю, але різних за формою. Проте мета завжди у них єдина: виманити побільше грошей з карткових рахунків громадян.

"Подарунки" від шахраїв

Найпопулярнішою і вже класичною шахрайською схемою з виманювання грошей з карток українців, яка займає близько третини всіх зареєстрованих випадків, є проведення фальшивих розіграшів цінних призів.

Навіть недорогий, символічний презент отримати приємно будь-якій людині. Що вже казати про дорогі призи: автомобіль чи квартиру, на які необхідно накопичувати не один рік.

За словами заступника директора Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА Олесі Данильченко, як правило, шахраї своїх жертв знаходять за допомогою смс-розсилки на тисячі випадкових номерів з однаковим текстом про те, що цей номер телефону брав участь в акції та став переможцем. Більш детальну інформацію пропонують уточнювати за вказаним у тексті повідомлення мобільним номером.

"Переважно інформація про виграш квартири чи автомобіля людині надходить спочатку у вигляді текстового повідомлення. Оскільки, якщо вона передзвонить сама, це буде говорити про те, що ця людина вже готова в це повірити, шахраям з нею буде легше працювати", - зазначає Данильченко.

Експерт наголошує, що варто лише зателефонувати за вказаним номером, у жертви відразу ж почнуть виманювати гроші для отримання виграшу під будь-яким приводом.

"Вам скажуть, що ви виграли, але потрібно сплатити податок до Пенсійного фонду, потім соціальний внесок, потім ще можуть бути різні варіанти, якщо шахрай бачить, що людина вже на гачку і згодна платити далі", - зазначає Данильченко.

Тому, радить експерт, не треба ніколи дзвонити за номерами, зазначеними у смс-повідомленнях про виграш авто чи квартири, а якщо у повідомленні вказано сайт, то його можна перевірити у чорному списку шахрайських сайтів від Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА.

"Ваша банківська картка заблокована"

Ще одним популярним видом шахрайства є телефонні дзвінки, які починаються з фрази "Алло, вашу банківську картку заблоковано".

Насправді, представившись працівниками банку, телефонувати можуть і під будь-якими іншими приводами: необхідність перевірки даних, зміна кредитного ліміту тощо.

Проте справжня мета таких дзвінків – це отримання конфіденційної інформації про карту та банківський рахунок для того, щоб спустошити грошовий баланс або, принаймні, його значно зменшити.

В Українській міжбанківській асоціації членів платіжних систем ЄМА зазначають, що найбільш небезпечно повідомляти три цифри на звороті картки – це тризначний код, який потрібен для здійснення грошових переказів, платежів, здійснення покупок, а також для поповнення мобільного рахунку в інтернеті.

"Зазвичай, роздобувши секретні реквізити картки, шахрай переказує з неї гроші на свій рахунок", - пояснюють в асоціації.

Експерти та банківські інформаційні матеріали, які мають підвищити рівень обізнаності громадян про загрози платіжного шахрайства, закликають користувачів за жодних обставин не повідомляти нікому секретні реквізити картки. Дотримуючись цього правила, можна уникнути багатьох небезпек.

Викрадення сім-картки

Протягом останніх років стала набирати обертів ще одна цинічна шахрайська схема, яка побудована на заволодінні сім-карткою жертви. А зробити це аферисту, виявляється, зовсім нескладно.

Чому викрадення сім-картки небезпечне? Справа в тому, що заволодівши номером телефону, шахрай отримує доступ до вашого акаунта в онлайн-банкінгу і, відповідно, до ваших коштів.

Шахрай спочатку телефонує жертві з різних номерів телефонів. Очікує, що на деякі з них людина будете віддзвонювати. Таким чином, він формує для себе список вхідних та вихідних дзвінків. Паралельно шахрай поповнює рахунок на невелику суму.

Маючи інформацію з перших двох пунктів, шахрай звертається до мобільного оператора, щоб перевипустити сім-картку жертви. Інформації про останні дзвінки та суму поповнення телефону часто достатньо для того, щоб оператор перевипустив сім-картку.

Маючи номер телефону, шахрай має можливість увійти у особистий акаунт в онлайн-банкінгу, яким користується об’єкт уваги. Аферист також отримуватиме всі SMS-повідомлення з кодами підтвердження, які надсилають при трансакціях, доступу до мобільних застосунків тощо.

Найбільш дієвий спосіб уникнути такої небезпеки — перейти на контрактне обслуговування з мобільним оператором. Тоді мобільний номер буде прив’язаний до паспорта і шахраю буде важче його викрасти.

До речі, у Верховній Раді планують розробити законопроект, який має зобов’язати усіх українців перейти на контрактну форму обслуговування власного номера телефону.

"Це "революційний" законопроект, який має на меті захистити громадян від шахраїв, які вчиняють злочини з банківськими рахунками. Ініціатива не поширюватиметься на телефонні номери, що не пов’язані з будь-якими фінансовими операціями чи цифровими послугами", - підкреслив член комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко.

За його словами, наразі документ проходить етап соціального дослідження, щоб визначити, "наскільки критично на нього буде реагувати населення".

Зрозуміло, що ідея прив’язати сім-картку до паспорта навіть при всіх потенційних плюсах навряд чи викличе захват у суспільстві.

Безкоштовний сир – тільки в мишоловці

Активне поширення нових технологій, перенесення частини життя в інтернет, спрощення процедур платіжних та банківських оплат радикально змінює світ.

Це, безумовно, робить наші повсякденні витрати простішими, пришвидчує їх, але й накладає очевидні зобов'язання. Для нашого ж блага треба бути уважним і не втрачати пильності.

Насамперед, треба дотримуватись простих правил: ніколи не повідомляти дійсним чи вигаданим співробітникам банків конфіденційну інформацію, до якої належать пін-коди, терміни дії та секретні тризначні коди на зворотному боці банківських карток.

Також необхідно пам'ятати, що безкоштовний сир буває тільки в мишоловці. Ніхто й ніколи не подарує просто так сторонній людині квартиру чи машину, а якщо й відбувається якась роздача подарунків, то умови акції мають бути оприлюднені заздалегідь.

Співробітники Пенсійного фонду чи іншої державної структури безпосередньо ніколи не дзвонитимуть з пропозицією перерахувати гроші на картку. А якщо й підходить час додаткової виплати, то вона здійснюється в автоматичному режимі, оскільки всі дані вже перебувають у системі держорганів.

Дотримання простих правил, розуміння очевидних істин, уважність та обережність притуплять гачок будь-якому, навіть найдосвідченішому шахраю, і збережуть сімейному бюджету кругленьку суму. Скільки буде існувати людство, стільки будуть вигадуватися нові схеми шахрайства. Але наша пильність зможе мінімізувати ризики від них.

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