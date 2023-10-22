Німеччина на 2024 рік виділила для України 4 млрд євро. 3,1 млрд виділено на вже обіцяні раніше заходи допомоги. Таким чином, на нові військові проекти в 2024 році залишається лише 120 млн.

У запланованому бюджеті Німеччини на 2024 рік не вистачає понад п'ять млрд євро на допомогу для Україні.

Як повідомляє BILD, у розпорядженні журналістів виявився документ Бундесверу, в якому наводиться розрахунок коштів, що виділяються. Військова підтримка виплачується з бюджету "загального фінансового управління". Згідно із записами Німеччина на 2024 рік виділила для України чотири млрд євро.

3,1 млрд виділено на вже обіцяні раніше заходи допомоги. 770 млн зарезервовано для МЗС ФРН та його допомогу Україні.

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Таким чином, на нові військові проекти в 2024 році залишається лише 120 млн.

Однак потреба набагато вища: у Міністерстві оборони Німеччини очікують від Києва додаткові запити про допомогу на 5,22 млрд євро.

У документі уточнюється, на що слід виділити більше коштів:

880 млн євро - на ППО;

675 млн - на бронетехніку;

935 млн - на захисну екіпіровку;

2,34 млрд - на забезпечення життєздатності техніки (ремонт, запасні частини, логістика).

Остаточно бюджет на 2024 рік мають ухвалити в середині листопада. До цього часу, ймовірно, будуть вестися напружені переговори.

Війна в Україні та допомога Німеччини

У серпні 2023 року Німеччина розробила план щорічної підтримки України. Повідомлялося, що рішення уряду має затвердити Бундестаг. Планувалося виділення допомоги в розмірі 5 млрд євро на рік до 2027 року.

Меморандум про співпрацю між Україною та Німеччиною підписали міністри фінансів двох країн – Сергій Марченко та Крістіан Лінднер. Згідно з цим документом, німецька сторона буде надавати Україні консультативну підтримку в декількох областях. Зокрема, за напрямами митної політики, моніторингу фінансових ринків, управління державними інвестиціями та приватизації державних підприємств.

У серпні 2023 року Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер повідомив, що за час повномасштабної війни його країна надала Україні допомогу на загальну суму в 22 млрд євро. Примітно, що 12 млрд євро з цієї суми були спрямовані на військову підтримку.

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