Джейк Салліван заявив, що цей бюджетний запит має вирішальне значення для зміцнення національної безпеки Америки та забезпечення безпеки американського народу.

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що триваюче вторгнення Росії в Україну і напад ХАМАСу на Ізраїль являють собою "глобальний переломний момент".

"Цей бюджетний запит має вирішальне значення для зміцнення національної безпеки Америки та забезпечення безпеки американського народу", - сказав Салліван, пише Associated Press.

Найбільша стаття запиту на додаткове фінансування становить 61,4 мільярда доларів на підтримку України. Частина цих грошей піде на поповнення вже наданих Пентагону запасів зброї.

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"Світ уважно стежить за тим, що Конгрес зробить далі", - сказав Салліван.

В рамках цієї пропозиції Ізраїль отримає допомогу в розмірі 14,3 мільярда доларів. За даними Білого дому, велика частина цих грошей піде на створення систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Допомога від США для України та Ізраїлю

20 жовтня президент США Джо Байден офіційно попросив американський Конгрес про узгодження додаткового фінансування з метою надання підтримки союзникам і партнерам – Україні, Ізраїлю, Тайваню – на загальну суму 106 мільярдів доларів. Найбільша частка фінансування, 61,4 мільярда доларів, передбачена саме для України: на військове обладнання для нашої країни, надання економічної допомоги та допомоги у сфері безпеки.

Запит Адміністрації президента США Джо Байдена до американського Конгресу про виділення додаткового фінансування для допомоги Україні в наступному фінансовому році передбачає виділення 11,8 мільярдів доларів зі зниженням щомісячного розміру допомоги від 1,1 мільярда до 825 мільйонів.

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