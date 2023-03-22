Програма допоможе мобілізувати фінансування від міжнародних партнерів України, а також сприятиме збереженню макрофінансової стабільності.

Представники України та експерти Міжнародного валютного фонду досягли згоди на робочому рівні щодо механізму розширеного фінансування на суму 15,6 млрд дол., угода передбачає ряд макроекономічних та фінансових заходів для підтримки економічного відновлення держави.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

"Представники влади України та експерти МВФ досягли згоди на робочому рівні щодо 48-місячної програми розширеного фінансування (EFF). Угода передбачає фінансування для України в розмірі 15,6 млрд дол. і включає ряд макроекономічних та фінансових заходів для підтримки економічного відновлення України", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що програма допоможе мобілізувати фінансування від міжнародних партнерів України, а також сприятиме збереженню макрофінансової стабільності та прокладе шлях до відновлення після перемоги України у війні проти агресора. Наступним кроком є затвердження програми радою директорів фонду, яке очікується в найближчі тижні.

За даними Мінфіну, програма EFF включає два етапи. Перший етап (12-18 місяців) на основі заходів моніторингової програми передбачає зміцнення фіскальної, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності шляхом посилення мобілізації надходжень, уникнення монетарного фінансування та націлювання на фінансування з внутрішніх боргових ринків, а також сприяння довгостроковій фінансовій стабільності.

Другий етап включає в себе реформи, спрямовані на відновлення та реконструкцію, заходи на підтримку вступу України в ЄС і підвищення фінансової стійкості і прискорення довгострокового зростання.

"Під час другого етапу очікується повернення України до політики, що здійснювалася до російської війни проти України, що включає гнучкий обмінний курс та інфляційне таргетування. Крім того, буде зосереджено увагу на впровадженні суттєвих структурних реформ у фіскальній політиці для стабілізації середньострокових надходжень шляхом впровадження стратегії національних доходів", - сказано в повідомленні.

Війна в Україні та МВФ

17 жовтня 2022 року МВФ розпочав роботу над новою програмою для України.

У грудні 2022 року МВФ схвалив нову чотиримісячну програму для України.

13 лютого 2023 року місія МВФ розпочала підготовку до перегляду моніторингової програми в Україні, а 8 березня – дискусії з представниками влади України щодо потенційної програми.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд розраховує на початок Міжнародним валютним фондом нової багаторічної програми для України понад 15 млрд доларів.

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