Планується, що програма триватиме 4 місяці, вона передбачає ряд заходів для посилення мобілізації доходів держбюджету.

Міжнародний валютний фонд схвалив моніторингову програму із залученням Ради фонду для України, яка стане передумовою до нової програми фінансування МВФ.

Як повідомила прес-служба Національного банку, програма базується на рамкових макроекономічних параметрах, узгоджених з МВФ, і спрямована на допомогу Україні в підтримці макроекономічної та фінансової стабільності.

Планується, що програма триватиме 4 місяці, вона передбачає ряд заходів для посилення мобілізації доходів держбюджету, пожвавлення внутрішнього боргового ринку, зміцнення фінансового сектора і підвищення прозорості та ефективності управління в секторі державних підприємств.

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"Враховуючи наявність макроекономічної рамки, підтвердженої МВФ, Україна розраховує, що затвердження Програми зможе надати нашим партнерам впевненість та оптимальні умови для забезпечення достатньої ритмічності фінансових надходжень в умовах значних потреб у платіжному балансі та Державному бюджеті", - зазначає голова НБУ Андрій Пишний. Він зазначив, що НБУ готовий виконати всі взяті на себе зобов'язання за програмою.

Програма передбачає комплекс заходів для стримування емісійного фінансування бюджету в наступному році.

Програма не передбачатиме безпосередньо фінансової допомоги, проте є необхідною передумовою для переходу до нової довгострокової програми розширеного фінансування МВФ.

Війна в Україні та допомога МВФ:

Після початку повномасштабного вторгнення РФ МВФ надав Україні екстрене фінансування в розмірі 1,4 мільярда доларів, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у витратах і пом'якшити наслідки війни.

Раніше в Нацбанку заявляли, що Україна розраховує в листопаді почати програму з МВФ і отримати по ній близько 20 мільярдів доларів.

На початку жовтня 2022 року виконавча рада Міжнародного валютного фонду підтримав виділення Україні близько 1,3 млрд доларів.

13 жовтня 2022 року екстрене фінансування від МВФ у розмірі $1,3 мільярда надійшло в Україну

22 жовтня 2022 року в МВФ рекомендували Україні не знижувати податки.

22 листопада 2022 року у МВФ озвучили прогноз щодо стабілізації української економіки.

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