Планується, що програма з МВФ складатиметься з двох частин.

Уряд розраховує на започаткування Міжнародним валютним фондом нової багаторічної програми для України обсягом понад 15 млрд доларів.

Про це за підсумками зустрічі з очільницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою та командою МВФ в Києві заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми досягли успіхів у реалізації моніторингової програми, зокрема фіналізували виконання всіх структурних маяків. Тож розраховуємо на започаткування нової багаторічної великої програми обсягом понад 15 млрд доларів", - зазначив він.

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За словами Шмигаля, планується, що програма з МВФ складатиметься з двох частин: негайна фінансова підтримка та підтримка структурних реформ, що сприятимуть відновленню.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва також зустрілася в Києві з президентом України Володимиром Зеленським та відвідала Ірпінь.

Вона високо оцінила діяльність Української держави та всіх інституцій, які продовжують роботу попри повномасштабне російське вторгнення. Окремо позитивно оцінила роботу місцевої влади, яка, окрім прямої підтримки від уряду, активно залучає зовнішнє фінансування.

"Мене надзвичайно вразив той факт, що країна та уряд дуже добре функціонують у цих надзвичайних умовах вторгнення. Я хотіла побачити це. Коли завтра говоритиму з Радою директорів МВФ, я скажу, що це справді країна, яка надзвичайно добре й ефективно діє попри жахливий напад на її народ, на її територію", – повідомила директор-розпорядник МВФ.

Нова програма МВФ для Україні

В жовтні МВФ розпочав роботу над новою програмою з Україною. В листопаді МВФ та Україна досягли домовленості про моніторингову програму із залученням Ради директорів фонду. Планувалося, що програма триватиме 4 місяці.

22 грудня МВФ оприлюднив текст меморандуму про економічну та фінансову політику в рамках нової моніторингової програми для України.

Раніше в лютому МВФ розпочала підготовку до перегляду моніторингової програми в Україні. Виконання Україною поточної моніторингової програми в МВФ оцінили як високорезультативне.

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